Pressbaum: Nur ÖVP und Grüne stimmten für Burtscher als neue Vize

Ingrid Burtscher ist neue Grünen-Vizebürgermeisterin in Pressbaum. Sie folgt damit Michael Sigmund nach, der nach drei Jahren sein Amt zurücklegte und jetzt nur noch als Umweltgemeinderat fungiert. Burtscher wurde zuerst in den Gemeindevorstand gewählt, um dann zur neuen ersten Vizebürgermeisterin gewählt werden zu können. Von den insgesamt 32 abgegebenen Stimmen (ein Mandatar fehlte) entfielen nur 20 auf Burtscher - fünf stimmten dagegen, sechs Enthaltungen gab es und ein Stimmzettel war leer. Damit haben in der geheimen Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit nur die Mandatare der Grün-Schwarzen-Koalitionsregierung für Burtscher gestimmt.

Zufrieden mit dem Ergebnis ist Burtscher trotzdem. Sie hatte für die Mandatare und die Zuhörer in einer Pause des Sitzungsmarathons - der öffentliche Teil dauerte bis cirka 23.30 Uhr - sogar Sekt und Brötchen bereitgestellt.

In einer kurzen Rede stellte sich die neue Vizebürgermeisterin vor. „Schließlich wird man nicht alle Tage Vizebürgermeisterin“, meinte sie zu den Mandataren. Burtscher ist aus St. Georgen am Ybbsfeld, vor ihrer Pension war sie in der Gesundheits- und Krankheitspflege tätig. 2002 kaufte sie mit ihrem Mann ein Haus am Bartberg. Sie arbeitete zu Beginn im Arbeitskreis Gesunde Gemeinde und im Stadterneuerungsprozess mit. „Seit sechs Jahren bin ich außerdem bei Veranstaltungen des Arbeitskreises Klimabündnis aktiv“, so Burtscher.

2017 hat sie Michael Sigmund zu den Grünen geholt, seit 2020 ist sie Geschäftsführerin der Ortsgruppe und hat auch ein Gemeinderatsmandat. Zur Klubsprecherin wurde sie 2022 auserkoren. „Da ich in Pension bin, habe ich noch mehr Zeit für Pressbaum. Meine Vision ist ein konstruktives Miteinander“, betont Burtscher.

