Farbenfroher Herbst in Ateliers

Die Purkersdorfer Ateliers öffneten am Wochenende im Rahmen der NÖ Tage der offenen Ateliers. In allen Farben strahlten die aktuellen Werke der lokalen Kunstschaffenden. Malerei, Bildhauerei und Kunsthandwerke – der Bogen reichte von der Künstlerei in der Hardt-Stremayer-Gasse bis in die Bühne, wo zwei malende Künstlerinnen derzeit ihre Werke ausstellen. Das Publikum gustierte in gemütlichem Ambiente und trat mit den Künstlern in persönlichen Kontakt.

Einmal im Jahren haben alle Ateliers offen. Diese Gelegenheit nutzten die Besucher und flanierten von Atelier zu Atelier. Die Stationen in Purkersdorf waren u.a. die Künstlerei in der Hardt-Stremayr-Gasse, die Bühne Purkersdorf und Frohlotte.