Viennese Ladies: Zwölf Frauen auf der Purkersdorfer Bühne

Eine Niederösterreich-Premiere wartet auf das Publikum am Freitag, 14. April, in der Bühne. Die Viennese Ladies werden alle 14 Songs von ihrer neuen CD präsentieren, aber auch ein paar groovige Songs von Etta James zum Besten geben.

„Wir haben uns die Bühne als Location dafür ausgesucht, weil Karl Takats die Bühne ausgesprochen gut führt und die Künstlerinnen und Künstler dort einen professionellen und trotzdem liebevollen und persönlichen Umgang vorfinden“, sagt Claudia K., ein Teil der Viennese Ladies. Es sei außerdem von Vorteil, wenn der Chef auch selbst ein guter Musiker ist und das Bühnenleben von oben genauso gut wie von unten kennt.

Auf dem Debüt-Album sind unterschiedliche Stilrichtungen zu hören, von Blues über Soul und sogar ein bisschen Jazz. „Das resultiert daraus, dass am Album verschiedene Komponistinnen am Werk waren und die Musikerinnen aus anderen musikalischen Bereichen kommen“, so Claudia K. Vereint werden die Songs durch die Besetzung, nämlich, dass immer mehrstimmig gesungen wird und dass der Bläsersatz äußerst ungewöhnlich ist, denn er besteht aus Saxofon, Trompete und Blues-Harp. „Und genau dieser Mix macht den Sound der Viennese Ladies aus“, fügt Claudia K. hinzu. Die Entstehung des Albums dauerte über ein Jahr. „Von Songauswahl über Arrangement bei zwei Klausuren, Aufnehmen und Mischen.“ Außerdem seien pandemiebedingt auch immer wieder Künstlerinnen ausgefallen.

„Schauen, dass jede zum Zug kommt“

2016 haben sich die Frauen zusammengefunden, als Claudia K. gefragt wurde, ob sie im Rahmen des „Vienna Blues Spring“ eine Ladies-Session organisieren will. „Es machte so viel Spaß, dass ich weiter dran blieb und die Band komplettierte, wie sie heute formiert ist. Das erste richtige Konzert spielten wir im März 2017“, erzählt Claudia K.

Einfach ist es allerdings nicht immer, bis alle viel beschäftigten Musikerinnen Zeit finden. „Wenn wir mal auf der Bühne stehen, ist alles gut, nur bis es dazu kommt, ist es ein zäher langer Fluss. Denn die Musikerinnen sind viel beschäftigt und ich muss ein Jahr im Voraus planen, damit alle zwölf Zeit haben“, gibt die Musikerin zu bedenken. Das Gerücht, dass sich Frauen untereinander nicht verstehen, ist für Claudia K. nicht nachvollziehbar. „Der Präsident der AKM - Peter Viehweger - einst Gitarrist von Falco, hat bei einem Interview so schön gesagt: ‚Wenn die Viennese Ladies ein Konzert spielen, müssen alle ihr Egos zu Hause lassen.“ Und das würde es gut treffen. „Denn wir gehen rücksichtsvoll und umsichtig miteinander um und schauen darauf, dass jede zum Zug kommt und sich präsentieren kann“, so Claudia K. abschließend.

