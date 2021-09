Letzte Woche lud der NÖAAB (Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) Pressbaum zum ersten Stadtspaziergang. Mit diesem Format sollen „Ur-Einwohner“ und neu zugezogene Menschen zusammengebracht und Geschichtliches aus der Region weitergegeben werden (die NÖN berichtete). Obmann Kurt Heuböck und sein Stellvertreter Klaus Jenschik luden Martin Wallner als Gastredner zum Thema „Westautobahn“ ein.

Wallners Buch „Die Lebensader Österreichs“

Wallner brachte 2007 ein Buch über die Entstehungsgeschichte der Westautobahn in Niederösterreich und Wien heraus. Dank seiner akribischen Recherche konnte er abseits von Zahlen und Fakten, auch persönliche Erlebnisse und so manche kuriose Geschichte rund um die Großbaustelle erzählen.

Die Entstehungsgeschichte der Westautobahn ist eng an die deutsche Reichsautobahn (RAB) geknüpft. 1936 wurde die RAB von München nach Salzburg fertiggestellt. Der Spatenstich für den ersten Teilabschnitt bei Salzburg erfolgte im April 1938, einen Monat nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, und wurde von Adolf Hitler persönlich vorgenommen. Nach der Fertigstellung im Jahr 1941 wurden ein Jahr später alle Bauarbeiten an diversen Abschnitten eingestellt. Plünderungen von Baumaterial durch die kriegsgebeutelte Bevölkerung waren die Folge. 1946 wurde seitens der Bundesregierung wieder über die Fortsetzung des Autobahnbaus nachgedacht. Umgesetzt wurde der Plan erst 1954.

„Im Zuge der Errichtung der Anschlussstelle Pressbaum kam es zu mehreren Gebäudeabbrüchen.“ (Textauszug aus „Die Lebensader Österreichs“, Quelle: Heimatmuseum Pressbaum. Archiv Martin Wallner

Ursprünglich war in der Planung der deutschen Besatzer die Einfahrt nach Wien über Hochstrass und Wien/Inzersdorf vorgesehen. Die Entscheidung für die bautechnisch und finanziell günstigste Strecken-Variante der Einfahrt über den Westen wurde mittels eines Dreiphasenplans getroffen.

Sirene kündigte Sprengungen an

„Herausgekommen ist die heutige Streckenführung von St. Christophen nach Steinhäusl über das Großramtal nach Pressbaum, weiter nach Wolfsgraben und über die Baunzen nach Wien/Auhof“, erklärt Wallner. Weiters erzählte er von seinen Kindsheitserlebnissen während der Bauarbeiten am Biharberg. „Wenn mittags um 13 Uhr die Sirenen Alarm schlugen, mussten die Bewohner im Baugebiet ihre Gärten verlassen und Schutz im Haus suchen. Die Sirenen kündigten die zahlreichen Sprengungen am Biharberg an. Schäden an Häusern und Gärten durch fliegendes Gestein wurden von den Baufirmen anstandslos übernommen“, erzählt Wallner. 6,8 Millionen Kubikmeter Felsen und Abraum wurden im Bereich zwischen St. Christophen und Pressbaum aus den notwendigen Hangeinschnitten bewegt.

Der Pressbaumer Kirchenplatz im Sommer 1961. Die Erdbauarbeiten auf dem Hangrücken des Biharbergs standen kurz vorm Abschluss. Quelle: Heimatmuseum Pressbaum. Archiv Martin Wallner

Der Bau der Autobahn wurde von der Entwicklung im Baumaschinen- und Kraftfahrzeugbereich begleitet. Von der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h konnten die damaligen Autofahrer nur träumen. 1961 bekam Pressbaum eine Autobahnmeisterei. Geführt wurde sie bis zu seiner Pensionierung von Johann Kubitschka. Die Ausstattung war anfangs sehr mager. Erst 1963 wurde ein Pflug zur Schneeräumung angeschafft.

Wallners Buch bietet zahlreiche Aspekte rund um die Westautobahn. An der zweiten Auflage wird bereits gearbeitet.