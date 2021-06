Bei kalter Junisonne traf NÖN Style-Expertin Martina Reuter zwei Italiener, die nicht nur gut aussehen, sondern noch Stimmen voller Gefühl haben: Erik Arno und Domenico Limardo. Zwei Italiener aus Kalabrien, die seit Jahren in Wien wohnen. Ein bisschen Wiener Slang kommt aber durch beim Interview. „Weißt du, wir leben beide schon lange in Wien, wir lieben diese Stadt, doch im Herzen sind wir Italiener. Der Lockdown war für uns Künstler hart, aber jetzt geht es endlich wieder los“, strahlt Erik.

Ihr Programm „Una Festa Italiana“ ist besser als jeder Urlaub in Italien. Die zwei Vollblutmusiker verzaubern mit Klassikern von Eros Ramazotti oder Zucchero, wie „Bella Ciao“ und viele weitere. „Wir lieben diese Songs und jeder kann mitsingen – auch wenn man sonst kein Wort Italienisch kann“, lacht Domenico.

Ihre Looks auf der Bühne, aber auch privat, sind immer cool und stylisch. „Wir sind durch und durch Italiener, wir sind gerne gut und schick angezogen“, lacht Erik im coolen dunklen Anzug mit dazu passendem Herzerl-Hemd. Gerne Anzug, Hemd, lässiges Shirt, schöne Schuhe – die zwei sind von Kopf bis Fuß gestylt.

„Wir kaufen natürlich sehr gerne in Italien ein, dort gibt es einfach die beste Mode“, strahlt Domenico. Das Interview ist sehr musikalisch, zwischen den Fragen trällern die beiden immer wieder italienische Hits. „Wir singen auch Songs von Chartstürmern, die nur in Italien bekannt sind. Das heißt, wir überraschen unser Publikum mit neuen Songs und wir ziehen uns auch ein paar mal um auf der Bühne. Jeder Song hat das passende Outfit“, so Erik.

Zwei tolle Künstler, die sofort für Urlaubsstimmung sorgen. Wer die beiden sehen möchte, kann sich auf www.praterbuehne.at informieren, dort gibt es ab 10. Juli 2021 tolle Auftritte von Erik Arno und Domenico Limardo.