Als sich Gabriele Holzer aus der Gemeindepolitik zurückzog, folgte Michael Pfeiffer Ende März für die Liste Aktives Wolfsgraben in den Gemeinderat nach. Politik war in seiner Familie schon seit der Kindheit ein Thema. Da sei er mitgewachsen, erzählt Michael Pfeiffer. Der Großvater war in den 70er Jahren Vizebürgermeister in Bad Vöslau und auch Pfeiffers Eltern waren in der Kommunalpolitik tätig. Was der 43-jährige Versicherungskaufmann und Neo-Mandatar an Wolfsgraben schätzt und wie er zum Dorfzentrum steht, verriet er im Gespräch mit der NÖN.

NÖN: Warum haben Sie sich für die Gemeindepolitik entschieden?

Michael Pfeiffer: Für Politik habe ich mich seit meiner Kindheit interessiert. Zur Liste Aktives Wolfsgraben bin ich durch meinen Freundeskreis und unsere Sportgruppen gekommen. Neben dem Sport werden natürlich auch aktuelle Themen besprochen, bis mich der geschäftsführende Gemeinderat Josef Pranke gefragt hat, ob ich mir eine aktive Tätigkeit als Gemeinderat vorstellen kann. Ich war sofort interessiert und durfte nun das Mandat von Gabi Holzer, die langjährig in der Gemeinde mitgearbeitet hat, übernehmen. Dafür möchte ich mich auch herzlich bei ihr bedanken.

Welchen Sport betreiben Sie?

Früher betrieb ich intensiv Handball. Heute spiele ich hauptsächlich Tennis und Fußball, im Winter gehe ich Schi fahren mit meinem Sohn.

Welches Ziel verfolgen Sie in der Kommunalpolitik?

Ich möchte mich gerne aktiv an der Mitgestaltung in unserer Gemeinde beteiligen und wünsche mir, dass ich mich im positiven Sinne einbringen kann. Besonders wichtig sind mir der Erhalt unser Lebens- und Wohnqualität, die Dorfgemeinschaft und alles, was Wolfsgraben so besonders lebenswert macht – und da gibt es ja die unterschiedlichsten Betrachtungsweisen.

Wie stehen Sie zum Projekt des Dorfzentrums?

Da ich erst kurz im Gemeinderat tätig bin, konnte ich das Projekt bisher nur aus Sicht eines Gemeindebürgers betrachten und bin davon ausgegangen, dass das vorgeschlagene Projekt, für das bei der damaligen Volksabstimmung votiert wurde, auch umgesetzt wird. Schade ist der derzeitige Stand der Dinge, denn das Dorfzentrum wäre eine echte Bereicherung gewesen. Warum das Abstimmungsergebnis der Bevölkerung bei den Entscheidungsträgern keinen Anklang finden kann, ist mir völlig unverständlich.

Im Gemeinderat wird das Projekt in manchen Tagesordnungspunkten diskutiert. Inwiefern unterscheidet sich das Ergebnis der Volksabstimmung von den aktuellen Plänen der Gemeindevertretung?

Ich fand das ursprüngliche Projekt der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs sehr ansprechend, da es sich um eine Neugestaltung des Dorfzentrums handelte. Damals waren infrastrukturelle Themen eingebunden, wie zum Beispiel 20 bis 25 Wohnungen, eine Cafeteria, betreutes Wohnen und ein Spielplatz. Die neuen Pläne widmen sich einem Gemeindeamt mit Wohnungen, also nicht dem, worüber die Bevölkerung entschieden hat.

In welchen Ausschüssen sind sie vertreten?

Im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Dorferneuerung. Ich freue mich schon, auf die erste Ausschusssitzung.

Was bedeutet Wolfsgraben für Sie persönlich?

Wolfsgraben bedeutet mir sehr viel, weil ich hier meine zweite Heimat gefunden habe. Aufgewachsen bin ich in Bad Vöslau, sozusagen am anderen Ende des Wienerwaldes, bis ich meine jetzige Frau Anita kennenlernen durfte, die damals schon in Wolfsgraben wohnte. 2010 ließen wir uns dann auf einem gemeinsamen Wohnsitz hier fest nieder.

Ich schätze unsere Dorfgemeinschaft sehr, die freundliche Nachbarschaft, die vielen neu gewonnenen Freunde, das sportliche Vereinsleben und das vielfältige Miteinander.

Wo sehen Sie die Gemeinde in 20 Jahren?

Das Projekt des Dorfzentrums ist derzeit wohl das wichtigste Thema, das die Zukunft des Ortes maßgeblich beeinflusst. Es werden jetzt Entscheidungen getroffen, die die nächsten 20 Jahre oder wahrscheinlich sogar länger massiv prägen werden. Hier liegt auch das zukünftige Potenzial einer ordentlichen Infrastruktur.