Bürgermeister Johann Novomestsky (Liste Novomestsky) spricht im NÖN-Sommergespräch über die aktuellen Fortschritte beim Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum und die Inbetriebnahme der zwei Kindergartengruppen im neu errichteten Gebäude an der Hauptstraße.

NÖN: Wie haben Sie die letzten Monate – vor allem auch in Hinblick auf die Corona-Pandemie – erlebt?

Johann Novomestsky : Es war ein schwieriges Jahr. Puncto Testungen und Impfungen haben wir in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ sehr gut zusammengearbeitet. Hier gilt ein großes Dankeschön dem Gablitzer Bürgermeister Michael Cech, der sich da sehr viel eingebracht hat. Das hat alles sehr gut funktioniert.

Wir selbst hatten in der Gemeinde keine Möglichkeit, eine eigene Teststraße in Tullnerbach zu schaffen. Die Teststraße in der Gablitzer Glashalle wurde aber von den Tullnerbacherinnen und Tullnerbachern sehr gut angenommen.

Wie hat sich die Arbeit am Gemeindeamt verändert?

Es ist ein bisschen schwierig gewesen. Wir haben das halbe Personal tageweise ins Homeoffice geschickt, sodass wir im Ernstfall nicht komplett ausfallen. Wir haben die Belegschaft geteilt und alles fürs Homeoffice eingerichtet. Dafür haben wir unter anderem Laptops angeschafft. So haben wir uns recht gut gehalten.

Was hat Sie in den vergangenen Monaten überrascht?

Die Bauansuchen von Einheimischen und Ortsansässigen sind mehr geworden. Das hat mich überrascht. Man hat gesehen, dass die Menschen ihr Geld mehr in Haus und Wohnung investieren.

Zwei neue Kindergartengruppen konnten kürzlich im neuen Gebäude neben dem Gemeindeamt an der Hauptstraße in Betrieb genommen werden. Was ändert sich damit für Tullnerbach?

Wir mussten im Vorfeld einige Kinder in den Kindergarten nach Wolfsgraben auslagern, weil wir in Tullnerbach zu wenig Platz hatten. Mit den zwei neuen Gruppen können wir jetzt alle Kinder unterbringen. Hier haben insgesamt 50 Kinder Platz, circa 45 sind derzeit untergebracht.

Das heißt, dass jetzt auch die Kleinkindgruppe übersiedelt ist?

Genau. Eine Gruppe vom Kindergarten 1 in der Forsthausstraße ist ins Gebäude in der Hauptstraße 47a übersiedelt. Dafür ist die Kleinkindgruppe, die im Gemeindeamtshaus war, in den Kindergarten 1 in den 1. Stock übersiedelt.

Was passiert mit den leeren Räumlichkeiten der Kleinkindgruppe?

Die werden als Geschäftslokal vermietet. In der kommenden Woche soll der Mietvertrag unterschrieben werden. Wir sind bemüht, hier im Ort ein bisschen ein Zentrum zu schaffen.

Wie geht es mit den Planungen und Arbeiten beim Bahnhofsumbau Tullnerbach-Pressbaum voran?

Wir haben in der kommenden Woche noch einen Besprechungstermin mit den ÖBB. Im Anschluss möchte ich einen Informationsabend starten – soweit ich natürlich von den ÖBB das Ok dazu bekomme. Es wurde mittlerweile mit der Baustelleneinrichtung für den Tunnel Weidlingbachstraße begonnen. Es hat da einige Einsprüche gegeben bezüglich Auffahrt Lawies, dadurch hat sich das alles verzögert und eine Verkehrsproblematik ist hier entstanden.

Wie sieht diese Verkehrsproblematik aus?

Baustellenfahrzeuge und Anrainer treffen bei der Auffahrt zu Lawies aufeinander. Es war geplant, dass in der ersten Phase diese Auffahrt korrigiert und verbessert wird und somit aus dem Baustellenbereich hinausrückt. Jetzt ist die Auffahrt genau im Zentrum des Baustellenverkehrs. Diese soll aber voraussichtlich noch umgebaut werden.

Viel Diskussion hat es ja auch wegen der Zufahrt für Einsatzkräfte gegeben. Wie ist da der aktuelle Stand?

Anfangs wurden einige Zufahrtsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Ein Projekt wurde dann durchgeplant, nämlich die Zufahrt über die Schubertsiedlung zur Lawies, allerdings rein für Blaulichtorganisationen. Zwischen Hans Knittel-Straße und Prebrunnstraße wird derzeit an einer Notzufahrt für Einsatzfahrzeuge gearbeitet. Dort ist ein Forstweg, der saniert wird, damit ihn die Einsatzfahrzeuge – zumindest die kleinen – befahren können. Der Verbindungsweg sollte in den nächsten zwei Wochen fertiggestellt werden – auf alle Fälle noch vor Beginn der Bauarbeiten.

Welche weiteren Projekte sind für heuer noch geplant?

Für heuer ist angedacht, dass die Planungsarbeiten für den weiteren Ausbau des Radwegs von der Brentenmaisstraße bis zur Ortsgrenze Tullnerbach/Pressbaum abgeschlossen werden. Wenn es finanziell möglich ist, sollen die Arbeiten nächstes Jahr umgesetzt werden. Wir rechnen da mit rund 100.000 bis 150.000 Euro, eine genaue Kostenschätzung haben wir aber noch nicht.

Der bereits bestehende Radweg befindet sich südseitig entlang der B 44. Bei der Brentenmaisstraße soll der Radweg die B 44 queren und nördlich bis Pressbaum verlaufen. Bis zum Kindergarten ist der Radweg im Prinzip schon ausgebaut - dieses Stück gehört lediglich noch korrigiert beziehungsweise mit Bodenmarkierungen versehen - und das Zwischenstück, von der Brentenmaisstraße bis zum Billa, muss noch ausgebaut werden.