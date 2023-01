Das bringt das Fashionjahr 2023

Werbung

Die Farbe Flieder ist wieder zurück und macht das neue Modejahr noch frischer. Flieder ist die perfekte Kombi zu wirklich allen Farbtönen, sogar schwarz sieht dazu einfach top aus. Aber Achtung bei blasser Haut: Flieder braucht Rouge und umgekehrt. Also gerne mal etwas tiefer in den Make-up-Farbtopf greifen. Zurück sind 2023 auch wilde Muster im Animal-Style. Man denkt fast, man ist irgendwo in Südamerika oder Indien. So bunt und vielfältig werden die Muster heuer sein.

Witzige Sprüche und Farbkombinationen

Angesagt sind neben großen Tierprints aber auch witzige Sprüche und Farbkombinationen, die auffälliger sind den je. Gelb und Pink, Orange und Blau, Rot und Grün – dazu braucht man aber jede Menge Modemut.

Pailletten sind längst nicht mehr nur für den Ball reserviert, sondern machen sich auch besonders gut im Alltag. Vorsicht: Viel Funkeln kann auftragen, deswegen lieber nur Oberteil oder Hose in Glanzstoffen tragen, Stilbruch wie Sneakers on Top machen den Look einfach cool.

