Vorbilder aus der Natur: Tullnerbacherin mit Buch auf Shortlist

Werbung

In ihrem Sachbuch „Schau wie schlau“ beschäftigt sich Kinderbuchautorin Melanie Laibl mit der Wunderkammer der Natur. Sie erklärt anhand von Lukas Vogls liebevoll illustrierten Beispielen die Übertragung diverser Mechanismen der Natur auf die Technik. Jetzt hat es das Kinderbuch in der Kategorie „Junior Wissensbücher“ auf die Shortlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres 2023 geschafft.

Eine Fachjury setzte jeweils fünf Bücher in vier verschiedenen Kategorien auf die Shortlist. Wer es letztlich an die Spitze schafft, entscheiden die Leser. Bis 9. Jänner kann mittels Publikumsvoting auf der Webseite „wissenschaftsbuch.at“ abgestimmt werden. Das Voting ist ohne Angabe von persönlichen Daten möglich, außer man möchte am angebotenen Gewinnspiel teilnehmen.

Bereits 2019 hat Laibl mit dem Buch „So ein Mist“ den ersten Preis als Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen. Beide Bücher entstammen der Zusammenarbeit Laibls mit dem Tyrolia Verlag. „Wir dachten, wir machen mit ‚Schau wie schlau‘ ein Nischenbuch. Dabei rennen wir bei den Kindern mit diesem Thema offene Türen ein. Sie haben viel Wissen, kennen den Lotuseffekt oder wissen, welche Pflanze bei der Entwicklung des Klettverschlusses als Vorbild diente“, freut sich Laibl über das große Interesse seitens der Kinder.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.