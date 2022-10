Arbeiten an den Gleisen in Unterpurkersdorf

Der Bahnhof Unter Purkersdorf wird modernisiert. „Nun steht die letzte Gleis-Bauphase an“, teilt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif mit. Die Maßnahmen starten am Dienstag, 25. Oktober und dauern bis Donnerstag, 3. November. Es finden Gleissanierungsarbeiten – auch nachts und am Wochenende – statt.

„Die Nachtarbeiten sind notwendig, um diese Maßnahmen möglichst rasch und effizient umsetzen zu können und die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste möglichst kurz zu halten. Diese Bauphase wurde auch bewusst in die Zeit der Herbstferien gelegt, da in diesem Zeitraum kein Schülerverkehr stattfindet und auch viele Pendler nicht zur Arbeit fahren“, informiert Seif.

Des Weiteren laufen Erdbauarbeiten im Bereich des Bahnhofsgebäudes. Auf Höhe Franz Guschl-Gasse sind Gleis- und Weicheneinbauarbeiten vorgesehen. „Mit Lärmentwicklung durch beispielsweise Schotterentladung oder große Gleisbaumaschinen ist zu rechnen“, sagt der ÖBB-Pressesprecher.

Zu folgenden Einschränkungen wird es kommen:

Schienenersatzverkehr für alle Züge der Linie S50 zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach.

Zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach Stadt fährt zusätzlich ein Direktbus ohne Zwischenhalte.

Ausfall aller Züge der Linie REX51 zwischen Wien Westbahnhof und Neulengbach Stadt.

Ersatzweise muss man auf die Züge der Linie S50 im Abschnitt Wien Westbahnhof – Tullnerbach-Pressbaum beziehungsweise den Schienenersatzverkehr zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach Stadt sowie Neulengbach ausweichen.

Zwischen Neulengbach Stadt und St. Pölten fahren die Züge der Linie REX51 laut Fahrplan.

Dann sind die Gleisbauarbeiten abgeschlossen und die Einschränkungen für die Fahrgäste grundsätzlich vorbei“, teilt Seif mit.

Noch bis Jahresende laufen allerdings noch Verkabelungsarbeiten von Wien Hütteldorf bis Tullnerbach-Pressbaum. Außerdem werden neue Oberleitungsmasten errichtet und die bestehende Oberleitung im Bereich Kieslinggasse Richtung Westen an neue Gegebenheiten angepasst und es erfolgt der Ausbau der Hilfsbrücke in Tullnerbach-Pressbaum. Diese Arbeiten laufen teilweise auch in den Nächten, berichtet Seif.

