„MusikProbe barrierefrei“ in Pressbaum: Neues Format etabliert

Was passiert in den Wochen und Monaten vor dem Auftritt von Musikern? Und wie viel Arbeit steckt wirklich dahinter? Diese Rätsel wollen die Musikkanten am Donnerstag, 10. November, in der Vereinsmeierei ein Stückchen weit lüften.

Christian Lauder von den Musikkanten mit Marina Scheutz-Tatic. Sie stellt die Vereinsmeierei für die „MusikProbe barrierefrei“ zur Verfügung. Foto: Büchler

Die Idee brachte Christian Lauder aus Amsterdam mit. „Ich besuchte eine kleine Bar. Im Hinterzimmer probte eine Blasmusikgruppe und spielte danach ein kleines Konzert“, erzählt er.

Ähnliches haben die Musikkanten bereits im Gasthaus Mayer und auch schon einmal in der Grasslerei umgesetzt. Die „MusikProbe barrierefrei“ ist für alle Interessierten zugänglich.

Von 19 bis 20 Uhr kann man den Musikern beim Arbeiten zuschauen, nach einer kurzen Pause wird ab 20.30 Uhr gemeinsam mit den Gästen mitmusiziert. Die erste barrierefreie Probe findet am 10. November ab 19 Uhr in der Vereinsmeierei, Nikodemusgasse 3, statt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.