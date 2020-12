Nach mehreren Wochen hartem Lockdown hat der Handel seit Montag wieder geöffnet. Auch Sylvia und Bernhard Weiss vom gleichnamigen Warenhaus in Purkersdorf mussten ihre Türen geschlossen halten. Sie haben diese Zeit mit der Renovierung des Geschäfts verbracht. „Was den Verkauf angeht, sind wir optimistisch und hoffen, dass uns ein dritter Lockdown erspart bleibt“, sind sich die beiden einig. Für Susanne Legerer von der Tigereule in Purkersdorf ist es das erste Weihnachtsgeschäft überhaupt.

„Ich habe erst im Februar geöffnet, das heißt, ich habe gar keinen Vergleich zum Vorjahr“, erklärt Legerer. Ihre Haupteinnahmequelle – Brotkörbe für die Hotellerie und Gastronomie – ist ihr weggebrochen. Sie hat aber seit Kurzem einen Onlineshop, über den alle Waren bestellt werden können. Juwelierin Gertraud Gindl aus Purkersdorf ist froh, ihre Kunden wieder im Geschäft begrüßen zu können. Das sei besonders für die Beratung wichtig. Das Weihnachtsgeschäft aufzuholen sei weiterhin schwierig. Aber: „Besser schwierig, als gar nicht“, so Gindl. Die Unternehmerin will keine Möglichkeit ungenützt lassen. „Wenn die Kunden es wollen, sperre ich am Sonntag auf“, sagt die Juwelierin.

Frisörin Susanne Autherid, hätte persönlich nicht damit gerechnet, dass sie ihre Wohlfühloase „Suzan’s Place“ in Gablitz aufsperren darf. Während des Lockdowns war sie als mobile Frisörin unterwegs, bis dies verboten wurde. Mittlerweile nimmt sie alles verhältnismäßig gelassen hin. „Meine mobilen Kunden waren empört. Für mich ist das alles nicht mehr nachvollziehbar“, so Autherid.

Claus Mitterbauer, der in Purkersdorf seine Buchhandlung betreibt, blickt realistisch auf das Weihnachtsgeschäft: „Wir wissen nicht, wie der Bedarf mit dem Internet gedeckt wurde. Dementsprechend können wir nur abwarten.“