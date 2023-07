Auftakt in Purkersdorf war voller Erfolg

„Wir freuen uns, dass auch heuer wieder ausgelassen in die Ferien gestartet wurde“, so Gemeinderätin Barbara Posch, langjährige Veranstalterin des ÖVP-Familiensommers. „Den Generationenwechsel nach den Corona-Jahren konnte man auch an den Kindern merken, viele neue Gesichter haben uns beim Auftakt begeistert angestrahlt.“

Ein Highlight war definitiv die riesige Ninja-Hüpfburg. „Noch nie hat es in Purkersdorf so eine große Hüpfburg für Kinder gegeben“, zeigt sich Vizebürgermeister Albrecht Oppitz begeistert. „Mehr als 25 Kinder konnten gleichzeitig in der überdimensionalen Anlage Platz finden. Egal ob Kindergarten- oder Volksschulkinder, alle konnten Spaß haben und sich sportlich betätigen.“

Mit dabei war auch der Jugendverein „Respect“ mit seinem neuen Streetwork-Bus, der dieses Mal für das Kinderschminken verantwortlich zeichnete. Rutschen, Fußballspielen, das Bemalen der Straßen mit Kreide und viele Kleinspiele standen ebenfalls auf dem Programm.

„Wir hatten heuer so viele Damen, die uns im kulinarischen Bereich unterstützten, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ohne ihre Hilfe wäre das umfangreiche Buffet nicht machbar gewesen – Frauenpower pur!“, so eine dankbare Parteiobfrau und Stadträtin Waltraud Frotz. Traditionell gab es heuer wieder Eis von der Nationalratsabgeordneten Michaela Steinacker.