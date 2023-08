Pressbaumer Friedhof soll begrünt werden

In den vergangenen Jahren sind sehr viele Gräber an die Stadtgemeinde Pressbaum zurückgefallen. Jetzt wurde von der ÖVP vorgeschlagen, diese Flächen zu begrünen und Baumpflanzungen durchzuführen. Am Pressbaumer Friedhof besteht nämlich kaum Möglichkeit zum Verweilen an schattigen Plätzen oder zum Austausch. „Die Hanglage unseres Friedhofes sowie die historisch gewachsenen engen Zwischengänge zu den Gräbern machen einen Besuch oft sehr beschwerlich. Die Entwicklung vom klassischen Grab zu Urnengräbern und der Wunsch zu alternativen Bestattungsarten hat das Bild unseres Friedhofes mit vielen heimgefallenen Gräbern zusätzlich verändert“, berichtet ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer.

Fehlende Beschattungen seien bei einem Besuch der Gräber in Zeiten der Klimaerwärmung eine wachsende Belastung. „Deshalb habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie man die Wünsche mit den bestehenden Gegebenheiten verbinden kann“, so Polzer. ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner fügt hinzu, dass man den Friedhof Zug um Zug zu einer Stätte der Begegnung machen wolle. „Die Umgestaltung wird mit Bedacht auf die Totenruhe behutsam Schritt für Schritt erfolgen“, ergänzt Schmidl-Haberleitner.

Durch die bereits erfolgte Entfernung von Grabsteinen und Einsäumungen bei vielen heimgefallenen Gräbern sei es möglich, leicht begehbare Durchgänge sowie Verweilplätze mit Begrünung zu schaffen. Mehrere Bestattungsvarianten seien auf dem Friedhof mit der angrenzenden Wiese gut umsetzbar. „So kann durch eine Kombination aus Kolumbarium, Urnengräbern und Urnenstelen sowie mit der Pflanzung von Bäumen Raum für Baumbestattungen geschaffen und unser Friedhof nach und nach zu einer Begegnungsstätte umgestaltet und begrünt werden“, erklärt Polzer. Die anfallenden Kosten werden derzeit erhoben und für den Finanzplan 2024 vorbereitet.