Aufregung um Sommerpause des Mauerbacher Bauernmarkts

Werbung

Der Bauernmarkt geht in eine Sommerpause – und das sorgt aktuell für reichlich Wirbel. Kritik daran kommt etwa von der ÖVP-Fraktion.

„Unsere Fraktion erfuhr erst durch ein Facebook-Posting von SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Beran von der Marktpause. In der Zeit, wo das meiste regionale Gemüse verfügbar ist, hat der Markt nun zu. Aber offensichtlich: ohne Standler auch kein Markt“, kritisiert ÖVP-Mandatar Matthias Pilter die Vorgangsweise. Per Mail informierte die Ausschussvorsitzende SPÖ-Gemeinderätin Christine Pennauer die Ausschussmitglieder, allerdings erst am 4. Juli.

Pilter sieht Mitschuld auch bei Pennauer

Dass der Markt schließen muss, bedauert auch die SPÖ-Fraktion. „Das samstägliche Angebot am Platz vor der Kartause an frischen Lebensmitteln aus der Region wurde in Mauerbach zunehmend zu wenig angenommen. Aufgrund der geringen Besucherzahlen haben letztlich alle Händler abgesagt. Die Fortführung des Marktes in der jetzigen Form hatte daher für niemanden mehr Sinn“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der SPÖ.

Das Vorgehen sei allerdings mit ÖVP-Bürgermeister Peter Buchner bereits Mitte Juni vereinbart worden.

Pilter sieht eine Mitschuld aber auch bei Pennauer. Sie habe nahezu tatenlos zugesehen, wie die Besucherzahlen sanken und Standler immer öfter dem Markt fernblieben, so der Vorwurf der ÖVP-Fraktion. Sie weist aber alle Schuld von sich und betont: „Das stimmt einfach nicht. Ich bin jede Woche beim Markt gewesen und habe versucht zu evaluieren, welche Leute kommen, was gefordert wird und was gebraucht wird, sowohl auf Anbieter- als auch auf Käufer-Seite. Mit der Behauptung wurde eine rote Linie überschritten.“

Sie verweist zudem darauf, dass es keinerlei Mitarbeit bei der Suche nach Standlern vonseiten der ÖVP gegeben habe. „Erstaunlicherweise wurde vonseiten der ÖVP – wo sie doch beste Kontakte zu Wirtschaft, Landwirtschaft und Bauernbund hat – kein einziger Anbieter für den Markt gewonnen. Konnten oder wollten sie keine nennen?“

Stimmt nicht, entgegnet Pilter. „Es war ein Aufzeigen der Faktenlage“, meint er. „Interessierte, die sich bei mir meldeten, oder auch Adventstandler habe ich an Pennauer immer umgehend weitergeleitet“, sagt Pilter und verweist auf die Zusammenarbeit im Ausschuss. „Es wurde unsererseits im Ausschuss mitgearbeitet, soweit es von der Ausschussvorsitzenden zugelassen wurde. Beispielsweise hat Umweltgemeinderat Bernhard Beer Kontakt mit der örtlichen und regionalen Bauernschaft aufgenommen, die aber etwa Mengen, die für das wöchentliche Stehen am Bauernmarkt erforderlich sind, nicht produzieren und somit absagen mussten.“

„Ich habe die Leute schon gefragt, ob sie zum Bauernmarkt kommen beziehungsweise warum sie nicht hingehen. Als Antwort bekam ich oft zu hören, dass es sehr teuer ist.“ Pennauer

Pilter sieht auch Versäumnisse bei der Bewerbung des Marktes. „Erst ein paar Tage vor dem 1. Termin Anfang April wurden Plakatständer aufgestellt. Die sich dann mit jedem Regen automatisch reduzierten, weil sich der Kleister löste und die Plakate runterfielen. Hier wollen wir Pennauer den Willen zum Tun nicht absprechen, aber nach außen hin wirkte es wie ein nahezu tatenloses Zusehen wie der Bauernmarkt an Zuspruch verlor.“

Auch das dementiert Pennauer. Sie habe mit den Menschen persönlich gesprochen und Plakatständer, die an uneinsehbaren Stellen gestanden sind, umgestellt. Generell meint sie, „an der Bewerbung habe es nicht gelegen, die Leute haben gewusst, dass Bauernmarkt ist.“

Sie sieht eher die steigende Inflation und die Preise als Grund dafür, dass der Zuspruch nicht da war. „Ich habe die Leute schon gefragt, ob sie zum Bauernmarkt kommen beziehungsweise warum sie nicht hingehen. Als Antwort bekam ich oft zu hören, dass es sehr teuer ist“, schildert die Ausschussvorsitzende.

Aber auch mit den Anbietern war es kein Einfaches. „Manche Standler haben mir zugesagt, dass sie kommen, sind dann aber einfach nicht erschienen. Oder andere haben wegen Schlechtwetter abgesagt“, erzählt sie. Auch die Infrastruktur beschreibt sie als „nicht optimal“. Die Brücke zum Parkplatz wurde nicht saniert und die Stromversorgung war unzureichend.

Wie es mit dem Markt weitergehen soll, wird in einer Ausschusssitzung Ende Juli besprochen. Pennauer hält aber fest: „Ich bin nach wie vor bereit, etwas für den Markt zu tun.“

Lösung statt Pause

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.