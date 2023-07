Zwei neue Veranstaltung bei Familiensommer in Purkersdorf

„Auch heuer haben wir keine Mühen gescheut und garantieren wieder für einen spektakulären und ereignisreichen Familiensommer. Ich freue mich, viele Kinder mit ihren Familien bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen“, blickt ÖVP-Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Albrecht Oppitz dem diesjährigen Familiensommer freudig entgegen. Los geht es am Montag, 3. Juli, um 15 Uhr mit dem Eröffnungsfest auf der Pfarrwiese. Auf die Kinder warten eine Riesen-Ninja-Kletteranlage, Kinderschminken, diverse Bewegungsspiele sowie eine gratis Eisüberraschung. Für die Verpflegung sorgt das Team rund um die Organisatoren Albrecht Oppitz, Stadträtin Waltraud Frotz und Gemeinderätin Barbara Posch.

„Wir haben diesmal wieder ein paar neue Veranstaltungen im Programm. Zwei Highlights gibt es diesmal auch für die älteren Kids: eine Geochaching-Tour mit abschließendem Lagerfeuer und ein Bootsrennen am Wienfluss mit selbstgebauten Segelbooten,“ gibt Posch, langjährige Veranstalterin des ÖVP Familiensommers, einen kleinen Einblick ins Programm. Mehr als 20 Veranstaltungen umfasst der diesjährige ÖVP-Familiensommer. Von einer Tennis-Schnupperstunde über Forschen im Wald bis hin zu einer Kreativwoche ist für jeden etwas dabei.

Den Familiensommer-Spielepass bekommen alle Kinder in gewohnter Manier wieder per Post zugestellt. Zusätzlich ist er online abrufbar (www.familiensommer.info) sowie in ausgewählten Purkersdorfer Geschäften erhältlich. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist bis auf Unkostenbeiträge kostenlos. Neu ist dieses Jahr, dass man sich erstmals für die Veranstaltungen per Scannen des QR Codes im Spielepass online anmelden kann.