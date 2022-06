Werbung

Eine richtige Zweitfamilie ist sie für viele geworden, die Gablitzer Theatergruppe, die am Freitag, 10. Juni, im Theater 82erHaus in der Premiere der Komödie „Außer Kontrolle“ endlich wieder zeigen darf, was in ihr steckt.

Das schon leidige Corona-Thema war es, das das durchwegs aus Hobbyschauspielern bestehende Ensemble zwei Jahre lang mehr oder weniger zur Untätigkeit gezwungen hat.

„Wir haben uns bemüht Kontakt zu halten, teilweise mit Videotelefonie, teilweise, wenn möglich, mit Treffen in Lokalen. Aber die ein bis zwei Proben pro Woche, die vielen guten Freundschaften, die sich über die Jahre aufgebaut haben, es war schon sehr schwer, darauf zu verzichten“, berichtet Christoph Schipany, der Leiter des Teams, der selbst schon seit acht Jahren Teil der eingeschworenen Gemeinschaft ist.

Doch da ist noch mehr, das einen die Doppelbelastung von Brotberuf und Schauspielerei leichter ertragen lässt, ja sogar für eine Art Suchtgefühl nach dem Schritt vor den Vorhang sorgt, weiß Schipany: „Auf der Bühne stehen ist etwas ganz anderes. Man kann völlig abschalten. Der Applaus, die gemeinsame Zeit vor dem Publikum freuen einen sehr und es ist einfach ein großartiges Gefühl. So etwas macht man nur, wenn man Spaß an der Sache hat, wenn das Drumherum passt und man sich gegenseitig unterstützt, etwa auch, wenn jemand einen Texthänger hat.“

Mit „Außer Kontrolle“, einer Farce von Ray Cooney, die im Westminster-Hotel in London spielt, hat man sich dazu entschlossen, ein Stück aufzuführen, das bereits 2019, also vor der Pandemie, auf dem Spielplan stand.

„Wir haben im März mit den Proben begonnen und uns nun vermehrt auf einzelne Facetten konzentriert und Dinge, die uns schon damals aufgefallen sind, noch besser herausgearbeitet. Wir wollen ein neues Erlebnis schaffen und freuen uns über jeden Zuschauer“, zeigt sich Schipany überzeugt davon, dass auch das Publikum seinen Spaß am Dargebotenen haben wird. „Denn ohne Spaß geht’s nicht.“

