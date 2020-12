„Ich besuche täglich unsere Baustelle und freue mich jedes Mal über die Fortschritte“, so Karina Bruckner, Schulleiterin des Tullnerbacher Wienerwaldgymnasiums. Aufgrund der Corona-Verordnungen wurde der Baubeginn ohne Spatenstich-Feier gestartet. Diese war für 23. Oktober vorgesehen und unter anderem mit Bildungsminister Heinz Faßmann, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, dem niederösterreichischen Bildungsdirektor Johann Heuras, Tullnerbachs Bürgermeister Johann Novomestsky oder Vertretern des Bauträgers BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) geplant.

Nachdem über den Sommer der Abriss stattgefunden hatte, ist nun der erste Bauabschnitt angelaufen, in dem der Aushub, Erdbau genannt, stattfindet.

Schulübergabe in zwei Jahren

Im Frühjahr wird dann mit dem Rohbau begonnen, die Ausbauphase erfolgt zwischen Winter 2021/22 und 2022/23. Rund um das Ende des Wintersemesters in etwas mehr als zwei Jahren ist dann die Übergabe an das Wienerwaldgymnasium vorgesehen. Das neue Schulgebäude ist als viergeschoßige, terrassierte Lernlandschaft konzipiert. Balkone oder Terrassen erweitern die inneren Lernlandschaften, die Übergänge von innen nach außen sind fließend.

„Im Ausweichquartier haben wir uns gut eingelebt. Es ist alles da, was wir für den regulären Schulbetrieb benötigen, inklusive einer großen Bibliothek und Pausenflächen“, zeigt sich die Schulleiterin zufrieden.

„Bruckner macht einen tollen Job“

Auch Bürgermeister Johann Novomestsky ist froh, dass die Bauarbeiten wie geplant voranschreiten und die Schüler in einem gut ausgestatteten Zwischenquartier untergebracht sind. Zudem betont er: „Direktorin Karina Bruckner macht einen ganz tollen Job. Sie ist momentan ja als Dreifach-Managerin eingesetzt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten neben dem Schulalltag ständig neue Corona-Herausforderungen zu meistern und dann auch noch alle Belange rund um den Neubau zu betreuen– das erfordert wirklich großen persönlichen Einsatz.“ Bezüglich der Corona-Umstände „erheben wir derzeit wöchentlich den Betreuungsbedarf für jene Schüler, die in die Schule kommen. Diese Möglichkeit wird im Unterstufen-Bereich angenommen, die Oberstufe ist ohnedies verpflichtend im Distance Learning“, so Bruckner. Und fügt hinzu: „Die Stundenplan-Struktur und der weiterhin geregelte Tagesablauf sind für beide Schulstufen aufrecht.“