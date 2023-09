„Klein-München“ in Gablitz

„O'zapft is“ hieß es am vergangenen Wochenende in München. Das weltweit größte Oktoberfest wird traditionell mit dem Bieranstich eröffnet. An die sechs Millionen Menschen werden bis zum 3. Oktober erwartet. Oktoberfeste gibt es - wenn auch nicht in dieser Dimension - aber auch in der Region.

Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet der 1. Gablitzer Musikverein traditionell im Herbst ein Oktoberfest. Diesmal geht es am Samstag, 30. September über die Bühne. Kapellmeister Joachim Luitz freut sich, dass der Musikverein das erste Mal nach 2019 endlich wieder ein richtiges Oktoberfest veranstalten kann. „Unser Fest hat sich sehr gut entwickelt - bis Corona kam“, berichtet Luitz. Das Oktoberfest findet schon seit mehr als 20 Jahren statt. Entstanden ist es aus Geldmangel, so Luitz. „Man hat überlegt, was man tun kann und da es gerade Herbst war, ist man auf die Idee des Oktoberfestes gekommen, das immer Ende September abgehalten wird“, so Luitz.

Die Vorbereitungen laufen heuer bereits seit Juni. Schließlich müssen Hendl, Stelzen und vieles mehr in großer Menge bestellt werden. Auch Bier darf natürlich nicht fehlen. „2019 wurden über 1.000 Liter Bier ausgeschenkt“, so Luitz. Und natürlich müsse auch für das musikalische Rahmenprogramm gesorgt und Bands gebucht werden. Der Gablitzer Musikverein rechnet mit über 1.000 Besucherinnen und Besuchern über den Tag verteilt.

Unterhaltung für Groß und Klein

Auch in Maria Anzbach hat sich das Oktoberfest zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Herbstlebens entwickelt. Heuer findet das Fest, das von der ÖVP Maria Anzbach organisiert wird, am Sonntag, 1. Oktober, von 10 bis 17 Uhr am Marktplatz statt. ÖVP-Obmann Christian Braunbeck freut sich, wieder gemeinsam mit dem Team der ÖVP die Maria Anzbacher zu Weißwurst, Brezn und selbstgemachten Obazdn, im Anschluss an die Erntedankfeier der Pfarre, einladen zu können.

Passend zum Thema gibt es selbstverständlich auch Bier sowie Sturm und diverse Fruchtsäfte aus der Region. Neben den kulinarischen Genüssen bietet das Oktoberfest zudem ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Musikalische Darbietungen vom Musikverein Eichgraben-Maria Anzbach und Aktivitäten sorgen dafür, dass der Marktplatz in Maria Anzbach wieder bunt bespielt wird. Junge Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Vielzahl von Attraktionen freuen, insbesondere den Oachkatzlschwoaf und die Hüpfburg am Marktplatz. Braunbeck: „Wir freuen uns schon sehr auf ein paar gemütliche Stunden mit unseren Mitbürgern und Gästen. Traditionen wie diese hält man gerne hoch.“ Unabhängig von den Wetterbedingungen wird das Oktoberfest in jedem Fall durchgeführt.

Vom Weinlese- zum Oktoberfest

Zünftig geht es auch bei den Altlengbacher Kameraden zu, und das schon seit mittlerweile 25 Jahren, wie Obmannstellvertreterin Christine Grauber vom Ortsverband weiß: Davor habe es Weinlesefeste gegeben, die dann in die Oktoberfeste übergegangen seien. „Weil wir in unserem Laabental ja keinen eigenen Wein haben“, ergänzt sie.

Zuletzt seien immer gut 200 bis 300 Gäste aus der ganzen Region zum Oktoberfest des Kameradschaftsbundes gekommen, so Grauer, „sogar aus Traismauer, Gerersdorf bei St. Pölten, Herzogenburg und Michelbach“. Beim Oktoberfest, das heuer am Samstag, 7. Oktober im Hotel Steinberger in Altlengbach über die Bühne gehen wird, ist einiges für die Gäste vorbereitet: „Es gibt einen feierlichen Einzug, Damenspenden, eine Bierverkostung, ein Glücksrad und eine Weißwurstinsel und wir haben eine tolle Tombola für unsere Gäste vorbereitet“, gibt Christine Grauer Einblick in die Highlights der Veranstaltung. Für flotte Tanzmusik sorgt die Gruppe „AlpenVorlandPower“, und der Wirt selbst wird den Bieranstich vornehmen.

Tradition hat auch das Oktoberfest in Murstetten: Gastronom Walter Kahri hat Pionierarbeit geleistet: „2001 ist mir die Idee gekommen etwas Neues in der Region, nämlich das erste Oktoberfest mit Blasmusik, Spanferkel und Weißwürsten; in Murstetten zu veranstalten.“ Input sei das Münchner Oktoberfest gewesen. Kahri: „Dankenswerterweise war der Musikverein Murstetten von der ersten Stunde mit voller Unterstützung dabei. Daran hat sich bis heute nichts geändert und ohne die unkomplizierte Hilfe der Musikanten könnten wir so manchen Ansturm nicht bewältigen.“ Im Laufe der Zeit war die Idee geboren auch ein Oldtimertreffen beim Oktoberfest zu organisieren.