„Gablitzer Altblech“ lockt mit rollenden Kostbarkeiten

Die Verantwortlichen des heuer zum ersten Mal doppelt über die Bühne gehende „Gablitzer Altblech“ laden am Dienstag, dem 15. August, von 9 bis 15 Uhr auf den Friedrich-Lintner-Platz. Hier werden rund 150 bis 200 Young- und Oldtimer erwartet, abhängig von der Wetterlage. Es ist die Vielfalt der Modelle, vom Mini bis zum Amischlitten, vom Motorrad bis zum Lkw, die diese Veranstaltung so erfolgreich macht. Auch Fahrzeuge aus dem Motorsportbereich werden diesmal erwartet.

Beim ersten diesjährigen Treffen am 1. Mai waren als Premiere die neuesten Elektrofahrzeuge mit dabei, getreu dem Vereinsmotto des veranstaltenden „Vereins für nachhaltige Mobilität“. Und auch an Mariä Himmelfahrt können diese bestaunt und Probe gefahren werden. Wer immer schon einmal mit einem E-Auto cruisen wollte, hat beim „Gablitzer Altblech“ die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug auf Herz und Nieren zu testen.

Wolfgang Weixler, Obmann des Vereins, freut sich, dass „auch diesmal wieder für ein tolles Rahmenprogramm gesorgt ist.“ So gibt es erneut Live-Musik mit den „night-sliders“, einer Cover-Rockband mit Musik der 1960er bis 1990er Jahre. Für Unterhaltung und die eine oder andere Anekdote sorgen zusätzlich die Live-Moderation und Live-Interviews, für Interessantes zum Thema E-Fuels der Informationsstand des ÖAMTC.

Auch die Kinder kommen beim „Gablitzer Alblech“ voll auf ihre Kosten. „Da wir uns am ‚Gablitzer Ferienspiel‘ beteiligen, haben wir ein umfangreiches Kinderprogramm vorbereitet. So etwa die beliebte Rätsel-Rallye, ein Bobbycar-Rennen oder offene Feuerwehr- und Rettungsautos“, liegen Weixler ganz besonders auch die jüngsten Gäste am Herzen. Abgerundet wird die Veranstaltung mit der Wahl zum „Auto des Tages“, zu der alle Besucherinnen und Besucher eingeladen sind. Die Prämierung der Sieger findet um 14 Uhr statt.