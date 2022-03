Wie man Glücklichsein lernen kann: Kostenloser Vortrag in Purkersdorf

Anleitungen zum Glücklichsein gibt Oliver Zehner am Donnerstag, 17. März im Purkersdorfer Trauungssaal. In seinem kostenlosen Vortrag erzählt er außerdem, wie er seine Ängste, Depressionen und ein Burn-out besiegte. Zum Schluss wartet eine geführte Meditationsreise auf die Besucher.

Oliver Zehner ist geprüfter Lebens- und Sozialberater, Unternehmensberater und Coach. Seit fünf Jahren hat er eine eigene Praxis in Purkersdorf.

„Ich komme eigentlich aus der Werbung“

Beratungen bietet er bereits seit 20 Jahren an. „Ich komme eigentlich aus der Werbung“, so Zehner, der auch seit knapp 20 Jahren in Purkersdorf lebt und vorher in Wien und Barcelona gewohnt hat.

Zehner berät Personen und Unternehmen und unterstützt auch im Rahmen von fit2work – hier geht es darum, den langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. „Hauptprobleme in den Unternehmen sind fast immer fehlende Kommunikation und zu wenig Wertschätzung“, weiß der Purkersdorfer.

Der Lebens- und Sozialberater hilft Menschen aber nicht nur bei Jobproblemen, sondern auch generell zufriedener und glücklicher zu sein. Eine seiner Kernaussagen lautet: Glück lässt sich trainieren wie Laufen oder Radfahren. Zehner hat dafür Übungen entwickelt, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen und in kurzer Zeit zu einer Verbesserung führen sollen. „Das ist dann wie Zähne putzen und macht sogar Spaß“, meint er.

Handlungsweise von Eltern übernommen

Man würde in jedem Moment entscheiden, welcher Gedanke wertvoll ist und welcher nicht. Die guten Gedanken, die einem im Leben weiterbringen, solle man annehmen, die negativen Gefühle könne man aus sicherer Entfernung beobachten, herausfinden wo sie herkommen und was dahintersteckt.

„Danach kann ich in Ruhe entscheiden, ob nicht ein anderer Gedanke besser geeignet ist, um mich voranzubringen“, sagt der Purkersdorfer. So würden viele Situationen entschärft werden. Eine gesunde Distanz zu den eigenen Gedanken sei wichtig.

Zehner meint auch, dass die Menschen oft genauso auf Reize regieren würden, wie es schon ihre Eltern und Großeltern gemacht haben. „Wir haben das von den Vorgenerationen übernommen. Denn als Kinder nehmen wir alles unkritisch auf. Erst ab sieben Jahren beginnt der Mensch eine kritische Fähigkeit zu entwickeln“, informiert Zehner.

Weitere Vorträge sind angedacht

Er selbst sei erst relativ spät in seinem Leben draufgekommen, dass er nicht zu 100 Prozent Herr über seine eigenen Gedanken sei. „Ich habe dann in mich selbst investiert und Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt“, so Zehner.

Seine Erfahrungen will er im Vortrag Mitte März weitergeben. „Willkommen sind Menschen jedes Alters und Wohnorts“, sagt der Purkersdorfer, der sich vorstellen könnte, die Veranstaltung auch in den umliegenden Gemeinden zu wiederholen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden