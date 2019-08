„Das Konzert findet statt“, versichert Niki Neunteufel. Somit strömen die Besucher bald wieder von Seite der B 1 oder dem Bahnsteig in Richtung Hauptplatz hinauf.

Letzte Woche erreichte die Hiobsbotschaft die Wienerwaldstadt: Herwig Rüdisser, die Stimme von Opus, wird nicht beim großen Open Air am Samstag dabei sein können. Er musste sich wegen einer Entzündung am Herzen ins Krankenhaus begeben.

Nun wird das Open Air das erste Mal seit 18 Jahren etwas anders als geplant über die Bühne gehen. „Wir haben es aber noch nie absagen müssen“, freut sich Neunteufel über den doch noch guten Ausgang.

"Dankbar, dass die Musiker trotzdem zu uns kommen“

Schließlich hat auch Wolfgang Ambros mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen. Der Auftritt der Allstar Band mit Boris Bukowski und Schiffkowitz von STS kann also wie geplant stattfinden. Auch dem Auftritt von Wir 4 steht nichts im Wege. Ganz selbstverständlich ist das nicht. Konzerte in Linz und Alpbach wurden nämlich abgesagt.

„Wir sind über alle Maßen dankbar, dass die Musiker trotzdem zu uns kommen“, ist Neunteufel begeistert. Bald beginnen also die Aufbauarbeiten für das Open Air. „Ich empfehle, um 18.30 Uhr am Hauptplatz zu sein, wenn man noch ein gutes Platzerl ergattern möchte“, so Neunteufel.

Elise Madl Auch die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und auch dem Bauhaus sind einsatzbereit für den kommenden Samstag und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Als erste wird dann Country-Sängerin Susan Blake um 19 Uhr die Bühne betreten. Gefolgt vom großen ÖsterreichKonzert ab 20.15 Uhr. Eine weitere Empfehlung hat Niki Neunteufel noch: Falls es regnet, die Regenschirme zu Hause lassen und dafür die Regenponchos mitbringen.