Er vermochte die durch das heiße Wetter bereits angeheizte Stimmung noch weiter zu erhöhen. Ganz Purkersdorf lag sich bei Songs wie "Stumbelin in" oder "Midnight Lady " in den Armen und sang mit.

Im mehr als würdigen Vorprogramm agierte Wolfgang Grünzweig mit seiner elitären Band. Für ein paar Songs hüpfte mit Roland Düringer auch prominente Unterstützung auf die Bühne und ließ seinen Bass erklingen.

Bühne-Chef Karl Takats verzückte mit seinen Künsten am Saxophon das Publikum. Organisator Niki Neunteufel hatte einmal mehr alles im Griff und ließ seine Gäste noch lange in die Nacht hinein verzückt feiern. Mehr zum Open Air mit Chris Norman gibt es in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN und in einem Video von Markus Berger.