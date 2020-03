Am Samstag, 6. Juni wird „Falco - The Tribute“ zu sehen sein. Bei der Multimedia-Show „Coming Home to Purkersdorf“ bringt Falcos Bandleader Thomas Rabitsch nicht nur Hans Hölzel selbst auf die Video-Bühne, sondern präsentiert auch handverlesene Interpreten, die in virtuellen Duetten gemeinsam mit Falco singen. Mit dabei sind Ana Milva Gomes, Roman Gregory, Tini Kainrath, Johannes Krisch oder Edita Malovcic. Auch die Locals Vocals mit Uschi Hollauf mischen mit.

Im Vorprogramm ist die heimische Newcomerin Nnoa zu hören.

Am zweiten Abend am Samstag, 29. August steht Sänger und Songschreiber Paul Young auf der Bühne. „Every Time You Go Away“ ist sein größter Hit. Als Support steht, ist ab 19 Uhr Boris Bukowski zu sehen.