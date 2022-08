Beste Stimmung mit Austropop

Werbung

Eigentlich war Regen für den Samstagabend in Purkersdorf angekündigt - dennoch ließen sich tausende Menschen nicht davon abhalten auf den Hauptplatz zu pilgern. Und bis auf ein paar Regentropfen in der zweiten Hälfte des Gratis-Konzerts blieben die Besucher auch trocken.

Für beste Stimmung sorgten schon zu Beginn die Purkersdorfer All Stars rund um Karl Takats , Wolfgang Grünzweig, Egon Gröger, Uschi Hollauf und Helmut Tschellnig. Sie widmeten ihren Auftritt auch Gründungsmitglied Ernst Jauck, der im vergangenen Jahr verstorben ist. "Sein Spirit wird aber spürbar sein", versprach Wolfgang Grünzweig. Nummern, wie "Proud Mary" heizten dem Publikum ordentlich ein.

Den zweiten Teil bestritten Wir 4 plus Eins. Die Austria 3-Originalband spielte gemeinsam mit Lokalmatador Wolfgang Ambros über zwei Stunden sämtliche Austropop-Songs, von "Da Hofa" über "De Kinettn wo i schlof", "Weiße Pferde" bis zu "I Am From Austria" und natürlich dürfte auch "Schifoan" nicht fehlen.

"Die Stimmung war wirklich super. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind", so Organisator Niki Neunteufel.

