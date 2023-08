Niki Neunteufel: „Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn!“

Der Hauptact mit Gert Steinbäcker war am Laufen. Der STS-Star hatte bereits Thomas Spitzer – Mastermind der EAV und produktiver Songwriter und Produzent –, mit dem gemeinsam er einst in der Steiermark eine Jugendband gegründet hatte, angesagt, als Bürgermeister Stefan Steinbichler das Konzert unterbrechen musste. Eine Sturmfront mit Blitz und Hagel war im Anrollen, sodass an einen sicheren weiteren Verlauf der Veranstaltung nicht mehr zu denken war. Innerhalb von nur einer Minute, praktisch zeitgleich mit dem Einsetzen eines starken Regens, musste die Bühne geräumt werden. Der Platz mit tausenden von Zuschauern war dank der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf und der Polizei ebenfalls innerhalb weniger Minuten wie leergefegt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte hervorragende Stimmung am Hauptplatz der Wienerwaldstadt geherrscht. Für das Aufheizen des bereits früh zahlreich erschienen Publikums zeichnete die Band MaSchurAnz mit Frontsängerin Mandana Nikou verantwortlich. Im Anschluss daran folgte ein Georg-Danzer-Tribute mit Thomas Stipsits und Ulli Bäer. Inzwischen war der gesamte Zuschauerbereich praktisch bis auf den letzten Platz gefüllt. Und der Spannungsbogen wäre noch weiter nach oben gegangen. Neben Spitzer „hätte es noch einen Überraschungsgast fürs Publikum gegeben. Christian Kolonovits sollte gemeinsam mit Gert Steinbäcker am Klavier spielen“, beschrieb ein auch am Tag nach dem Abbruch noch angeschlagener Niki Neunteufel, der seit mehr als zehn Jahren die Veranstaltung mit viel Herzblut und Professionalität und mit großer Unterstützung von Seiten der Stadtgemeinde organisiert, die Pläne für den Abschluss des Konzerts der Superlative. „Noch zehn Minuten, und alle Sternstunden wären durch gewesen. Aber zum Glück ist nichts passiert und alle sind gesund nach Hause gekommen.“

Doch trotz des vom Unwetter hinweggefegten Höhepunktes war das Open-Air ein voller Erfolg. Nicht nur der Publikumsandrang vor Ort war enorm. Erstmals gab es auch eine Liveübertragung der Veranstaltung auf ORF III. Und dies gleich mit einer Rekordzuseherquote, die am Samstagabend auch von ORF 1 nicht getoppt werden konnte und einer enorm großen Zahl an Abrufen in der ORF-TVthek. „Wir haben gezeigt, was wir draufhaben. Es läuft weiter. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn!“, blickte Niki Neunteufel bereits wieder kämpferisch in die Zukunft.