Eine berufliche Karriere und eine erfolgreiche Musikkarriere, die über Jahrzehnte reicht, das können nur wenige Menschen vorweisen.

Wolfgang Grünzweig betreibt seit vielen Jahren beide Aktivitäten erfolgreich. Am 15. Juni wird er im Rahmen des Open Air am Purkersdorfer Hauptplatz spielen. Diese Veranstaltung hat er von der ersten Stunde an miterlebt. „Beim ersten Open Air, als die Bühne noch vor der Volksbank stand, war ich mit meiner Band mit dabei“, erinnert sich Grünzweig.

Der Hauptplatz war damals noch Neuland, und es gab Versuche möglichst viele Menschen dort hinzubekommen. Die Stadt hat viele Künstler, die prädestiniert sind, die Menschen am Hauptplatz zu versammeln. „Ich kann mich noch an meine Ansage damals auf der Bühne erinnern. Der Kulturbetrieb sollte gefördert werden. Wir haben viele Künstler in Purkersdorf, die helfen können, den Hauptplatz zu einem sozialen und kulturellen Treffpunkt zu machen“, so Grünzweig.

Mit Ostbahn Kurti in Band gespielt

Seine aktuelle Band heißt „gruen2g“. Dieser gingen aber einige voran. In dieser Zeit hat er mit Musikern wie Fritz Schindlecker und Ostbahn Kurti zusammengespielt.

„Dann habe ich meine eigene Philosophie entwickelt“, erzählt Grünzweig. Seit 1997 ist nun die siebente CD entstanden. Im letzen Jahr wurde diese offiziell präsentiert. Wie das mit einem anspruchsvollen Beruf, wie dem eines Arztes, funktioniert? „Man muss sich einfach die Zeit nehmen“, sagt Grünzweig über das Rezept seines Erfolgs in beiden Metiers.

Die jetzige Konstellation seiner Band beinhaltet, neben seinem Sohn Jakob, auch Georg Berner und Roland Bohunovsky. Ein besonderer Gast, wird „gruen2g“ bei ihrem Auftritt auf der Bühne besuchen, Roland Düringer, der auch schon bei Grünzweigs erstem Konzert als Gast auf der Bühne stand.