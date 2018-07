Sieht man dieser Tage Nikodemus-Chef Niki Neunteufel durch sein Purkersdorf streifen, dann hat er stets einen dicken Grinser im Gesicht. Einerseits steht ein längerer Urlaub bevor, andererseits war der Auftritt von Earth, Wind & Fire am Hauptplatz ein Riesenerfolg. Kurz durchatmen heißt es also, denn das nächste Highlight steht bald vor der Tür. Suzi Quatro hat sich angesagt.

Das hat es noch ganz selten gegeben, nämlich „alle Beteiligten am Konzert von Earth, Wind & Fire waren vollauf zufrieden“, ist Niki Neunteufel stolz. Als Sponsoren, Künstler, Veranstalter und sonst auch alle, sich nahezu in den Armen lagen, als Al McKay und seine Band einen Hit nach dem anderen auf der Bühne zelebrierten.

"Queen of Glamrock" gastiert am Purkersdorfer Hauptplatz

Doch nach Earth, Wind & Fire ist vor Suzi Quatro. Am Samstag, 25. August ist die „Queen of Glamrock“ am Purkersdorfer Hauptplatz zu Gast. Sie wurde in den 70ern mit Hits wie „She’s in love with you“, „Can the can“ oder „Stumblin in“ weltberühmt und gilt bis heute als eine der beliebtesten Musikerinnen der 70er und 80er Jahre. „Die Künstlerin ist im Vorfeld sehr pflegeleicht und umgänglich und auch sehr an Österreichs Kultur interessiert“, verrät Neunteufel. So wird sie bereits einige Tage vor ihrem Konzert anreisen. „Wir haben, wie üblich, ein schönes Wien-Package inklusive Sightseeingtour und Shoppen in der Innenstadt vorbereitet“, so Neunteufel.

Doch auch für Autropop-Fans ist beim zweiten Open Air des Jahres gesorgt. Wolfgang Ambros hat sich als bekennender Suzi Quatro-Fan den Termin schon fix eingetragen und wird extra aus Tirol zur Show anreisen. Doch er ist nicht nur zum Händeschütteln da, er wird für ein paar Nummern mit „Wir 4“ auf die Bühne zurückkehren. „Das wird so etwas wie die Wiedervereinigung mit seiner alten Band“, schwärmt Neunteufel, dem musikalisch schon das Wasser im Mund zusammenläuft. „Wer Ambros aus nächster Nähe sehen will, der sollte sich bereits um 18 Uhr am Hauptplatz einfinden“, rät Neunteufel.