Er kann es nicht lassen. Wolfgang Ambros hat überraschend einen Auftritt in Purkersdorf angekündigt, und zwar den einzigen, den er heuer in der Region spielen wird. Gemeinsam mit „Wir 4“ wird die Nummer eins vom Wienerwald auf der Bühne stehen.

Als Vorgruppe für den Mega-Act Suzi Quatro sei das aber nicht zu verstehen. „Wir 4“ und Ambros werden sicherlich die Stimmung entsprechend anheizen, sind aber als eigener Haupt-Act gedacht, das bestätigt auch Organisator Niki Neunteufel. „Wolfgang freut sich schon sehr auf das Konzert und darauf, beim Open Air in Purkersdorf aufzutreten“, richtet Neunteufel die Botschaft von Ambros an seine Fans aus.

Am 25. August ist es so weit am Hauptplatz. Um 19 Uhr werden die Austropop-Urgesteine Ulli Bäer, Harald Fendrich, Gary Lux und Harry Stampfer als „Wir 4“ die Bühne betreten. Für die eine oder andere Nummer wird sich auch Wolfgang Ambros auf der Bühne einfinden.

Die Open-Air Saison startet aber schon am 16. Juni mit dem Konzert von Al McKay’s Earth. Wind & Fire. Als Vorgruppe werden hier „The Meatballs“ für Stimmung sorgen.