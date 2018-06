Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Das Wetter spielte perfekt mit und sorgte so für eine prächtige Stimmung beim großen Open Air am Purkersdorfer Hauptplatz.

What’s up Purkersdorf .

Das Spektakel ließen sich einige tausend Besucher nicht entgehen. Es war alles angerichtet, als der große Al McKay die Bühne betrat und ins Mikrophon rief: „What’s up Purkersdorf?“. Mit seiner Band Earth, Wind & Fire brauchte es nur ein paar Takte, um die Purkersdorfer so richtig in Funk-Stimmung zu versetzen.

