Spezialwerkzeuge aus Purkersdorf

Sämtliche österreichische Optiker, rund 1.000 an der Zahl, aber auch Augenärzte und Augenkliniken nehmen seine Dienste und sein breit gefächertes Angebot in Anspruch: Christian Ortner ist seit Mai Eigentümer von Heinz Optik. Der führende Optik-Großhändler Österreichs war fast 40 Jahre als Familienunternehmen in den bewährten Händen von Erwin Heinz mit Sitz im Irenental. Nun befindet sich der Firmenstandort nur wenige Kilometer entfernt in der Purkersdorfer Deutschwaldstraße. Das Unternehmen selbst besteht über 60 Jahre. Einzelhändler, aber auch große heimische Filialketten wie Wutscher oder Hartlauer beziehen seit Frühjahr nun ihre Spezialwerkzeuge, technisches Zubehör, Brillenersatzteile, Gläser, Überbrillen und Vorhänger als Sonnenschutz, Etuis, Brillenbänder oder speziell gebrandete Brillenputztücher von Ortner. Diese werden nach Bestellung täglich versandt.

Engagierte Söhne

Die NÖN durfte sich davon überzeugen, wie tatkräftig sich dabei bereits die beiden Söhne Alexander und Christoph einbringen. Der 17-jährige HTL-Schüler und der 13-jährige Gymnasiast des Sacre Coeur lieben es, im Betrieb mitzuhelfen und sich hier extra Taschengeld zu verdienen. Sie verpacken ab und zu auch mal in Spitzenzeiten oder am Abend Ware, schlichten das Lager ein oder produzieren Fotos für den Online-Shop oder Social-Media-Auftritte und kümmern sich um den Aufbau eines Fotoarchivs. Für einen sommerlichen Werbedreh für Kindersonnenbrillen gewann das Ortner-Team sogar Mitglieder des Kiddy Dance Clubs der Sagbergerin Eva Kuppel als junge Models. Natürlich durften diese dann ihren farbenfrohen Augenschutz als Geschenk mit nach Hause nehmen.

Zusammen mit den Mitarbeiterinnen Anna Sommerbauer und Margit Reiss bilden Christian Ortner und seine Söhne ein fröhliches, harmonisches und taffes Quintett. Sommerbauer leitet die Büroorganisation, bringt ihr Know-how aus der Zeit unter dem früheren Besitzer ein und meint zufrieden schmunzelnd: „Ich schätze das selbstständige Arbeiten, die vielen Kundenkontakte – und natürlich den netten Chef.“ Über die Purkersdorferin Margit Reiss, eine frühere Kollegin Ortners bei der Pharmafirma Sanofi, fand der gebürtige Linzer Christian Ortner auch seinen Wohnsitz in Deutschwald. Seine Kinder und ihre Enkel besuchten zudem gemeinsam die Schule.

20.000 verkaufte Lesebrillen pro Jahr

Zu einem Dauerbrenner hat sich in den letzten Jahren die Lesebrillen-Eigenmarke Snake entwickelt. „Das spezielle Design mit gebogenen Bügeln und verschiedenfärbiger Fassung und Bügeln ist ein Topprodukt. Von 20.000 verkauften Lesebrillen pro Jahr“, so Christian Ortner, „sind 80 Prozent Snake.“ Da die Brille direkt am Hals getragen werden kann, erspart man sich zudem das Brillenband. „Erwin Heinz hat diese spezielle und beliebte Brille vor rund zehn Jahren entwickelt, sie ist sehr robust, ideal für Sport oder Handwerken und preislich in der guten Mittelklasse von Lesebrillen zu finden“, erläutert Ortner weiters dazu.

Der Tullnerbacher Optiker Wolfgang Dodes arbeitet schon sehr lange mit dem renommierten Großhändler Heinz Optik zusammen. Er ist stiller Teilhaber der Firma GöDoSchaust in Wien Meidling und meint zur Firmenübernahme: „Wir als Optiker-Einzelhandelsbetrieb schätzen die Weiterführung des etablierten österreichischen Unternehmens in meiner Heimatregion. Das vielfältige Angebot, die Qualität sowie die gute, stets verlässliche Zusammenarbeit ist für uns ausschlaggebend für die weitere Kooperation.“ Wichtig ist Dodes auch folgende Ergänzung: „Zudem legen wir Wert auf Produkte, die von österreichischen Unternehmen geliefert werden.“

Urlaubsspaß mit altem Puch G

Der studierte Zoologe Christian Ortner kommt ursprünglich aus der Medizinprodukte- und Pharmabranche und kooperierte fast 20 Jahre lang mit Osteuropa. So baute er etwa für die Firma Madaus in Russland und der Ukraine Niederlassungen auf und verbrachte damals je eine Berufswoche in Moskau, Kiew und Wien. 2012 machte er sich selbstständig, „um mehr Zeit für Familie und Kinder zu haben“, berichtet er. Seine seither bestehende Firma OMS (Ortner Medical Solutions) hat heute den Schwerpunkt auf Transplantationsdiagnostik. „Das ist eine sehr kleine und spezielle Nische, es gibt dafür nur fünf Labore in Österreich. Diese beliefere ich mit Produkten für Untersuchungen, ob Spender und Empfänger von Organen oder Knochenmark kompatibel sind“, erläutert der sympathische und nahbare Familienvater, der in seiner Freizeit gerne offroad unterwegs ist.

Mit einem 30 Jahre alten Puch G hat er regelmäßig Urlaubsspaß mit seinen Söhnen. Das muntere Trio ist dann viel in Österreich unterwegs, genießt aber auch Touren ins Ausland. Für Alexander Ortner ist es „immer dann besonders spannend, wenn wir auf besonders steilen Stücken die Seilwinde einsetzen müssen. Meine schönste Fahrt hat uns nach Estland geführt.“ Und Bruder Christoph meint abschließend: „Wir waren sehr oft in den kroatischen Bergen. Ich mag es, extrem schmale Wege zu fahren, wo man tief nach unten schaut.“