Gablitz lässt noch mehr Blumen blühen

„Gablitz ist bei den Grünräumen einen großen Schritt weitergekommen“, attestiert die Jury von „Blühendes NÖ“ bei ihrem Besuch in der Wienerwaldgemeinde. Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz, informierte die Expertinnen und Experten vor Ort über die verschiedenen Projekte der letzten Jahre. „Von unseren neuen Blumenwiesen, der Streuobstwiese Hausergraben, den Grünflächenpatenschaften, Staudenbeeten bis hin zu privaten Vorgärten war die Jury äußerst interessiert daran, was in Gablitz so wächst und blüht“, resümierte Ladenstein das Treffen.

Bewertet wurde nach dem Antrag auf Teilnahme durch Bürgermeister Michael Cech der Gesamteindruck bezüglich Pflanzen und Ortsbild, der Eindruck der Lebensqualität, die Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Engagement der Bevölkerung, der Anteil blumengeschmückter Häuser und Gärten, die Art der Anlage und der Pflegezustand. All dies sowohl bei öffentlichen und touristischen Einrichtungen, entlang von Verkehrswegen, bei Kirchen und Friedhöfen sowie privaten Häusern.

Schlussendlich ergab sich für Gablitz der zwölfte Rang unter 13 teilnehmenden Orten mit über 3.000 Einwohnern in der „Gruppe 3 - Städte“. Eine schöne Anerkennung, wobei es aber durchaus noch Luft nach oben gibt. Ein Lokalaugenschein bestätigt dies. Neben wunderschön bepflanzten und betreuten Grünflächen, die wohl auch regelmäßig gegossen werden, gibt es aktuell besonders entlang der B1 oder auch vor der Volksschule viele verdorrte Blumenwiesen, denen die Hitze der letzten Wochen sichtlich zugesetzt hat. Diese oft in krassem Gegensatz zu gepflegten Privatgärten.

Ladenstein will auf jeden Fall noch weitere Grünflächen zum Blühen bringen: „Es gibt noch einige Rasenflächen im Ort, die Potential für eine bunte Blumenwiese oder einen schattigen Baum haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Herbst die nächsten Projekte erfolgreich auf den Weg bringen können.“