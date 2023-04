Totalabriss für Wohnungen in Gablitz

Immer wieder werden geschichtsträchtige Altbauten in den Gemeinden abgerissen. Auf den Bauplätzen folgen dann in vielen Fällen große Wohnbauprojekte. Auch in Gablitz wurde kürzlich ein über 200 Jahre altes Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Nicht zuletzt aufgrund des enormen Bevölkerungswachstums in Wien, das auch die Umlandgemeinden unter Druck setzt. Laut Renate Grimmlinger wurde dieses Gebäude bereits vor 1820 erbaut, früher haben darin Kabarett- und Theateraufführungen ebenso stattfanden wie Bälle, Weihnachtsfeiern oder Filmvorführungen: der ehemalige Gasthof Stadlmaier an der Linzerstraße 80.

Bereits 2018 war hier die Rede davon, dass hier 35 Wohnungen entstehen sollen. Damals hätte der Baustart für das Projekt der Wohnbaugenossenschaft Heimat Österreich erfolgen sollen. Aufgrund von zu hohen Kosten ist es aber nie dazu gekommen.

Vor zwei Jahren erteilte Bürgermeister Michael Cech für das Projekt die Baubewilligung. „Die Ausschreibungen sollen noch im April erfolgen und ich hoffe noch heuer auf einen Baustart“, sagt der Bürgermeister noch vor zwei Jahren gegenüber der NÖN. Doch erst vor Kurzem kam es erst zum Abriss. Die Genossenschaft Heimat Österreich wird nach dem Totalabriss 32 geförderte Genossenschafts-Mietwohnungen errichten. Und Bürgermeister Michael Cech sieht hier durchaus auch positive Seiten: „Da wir geförderte Mietwohnungen dringend benötigen, hoffe ich, dass der neue Anlauf – das Projekt läuft bereits seit Jahren – gelingt. Der Bau ist auch schon baubewilligt und fällt nicht unter die aktuelle Bausperre.“

Eine große Baulücke, das ist alles, was vom altehrwürdigen Gasthof Stadlmaier, einst Ort vieler gesellschaftlicher Ereignisse und persönlicher Erlebnisse, blieb. Foto: NÖN, Reinhard Stöckl

Florian Schober, der neue Leiter des Heimatmuseums, thematisierte auf der Facebook-Seite „Gablitz“ den Abriss dieses steinernen Zeitzeugen, der untrennbar mit den Lebenserinnerungen vieler Gemeindebewohnerinnen und -bewohner verknüpft ist, wie unzählige sehr persönliche Kommentare zeigen. Helmut Tschellnig, Brigitte Hotwagner und Renate Wendl etwa entsinnen sich der „legendären“ Bälle und des sonntäglichen 5-Uhr-Tees. Johann Neumayer verweist auf eine Anspielung im Ambros-Song „Die Nr. 1 vom Wienerwald“. Auch an die vielen Vorarlberger Schulklassen, die bei ihren Wienwochen in Gablitz nächtigten, erinnern sich die Poster noch gerne. Michaela Huber und Elisabeth Gruber wiederum feierten im Gasthof Stadlmaier mit ihren Hochzeitsgesellschaften.

„Massive Veränderung des Ortsbildes“

Aber auch viele kritische Stimmen zur „massiven Veränderung des Ortsbildes“ sind zu finden, etwa jene von Alexander Narowetz. Christian Friedl und Norbert Seiz kritisieren die Errichtung einer weiteren „Schlafstätte“ bzw. des nächsten „seelenlosen Wohnsilos“. Ernährungswissenschaftlerin und -ökologin Gerit Fischer findet es schade, dass niemand den Wert des Objekts erkannte und alle Pläne zur Sanierung und Nutzung, die es gegeben hätte, verworfen wurden: „Es war eines der prägenden Gebäude unseres Ortsbildes, die einfach nicht wertgeschätzt werden. Dabei sind sie unersetzlich. Damit hat Gablitz wieder ein Stück weit sein Gesicht verloren.“ Das findet auch Architektin Astrid Wessely, die gerne ein bereits vor mehr als zehn Jahren durchgeplantes Gemeinschaftsprojekt, bei dem das Gasthofgebäude erhalten geblieben wäre, realisiert gesehen hätte. „Das war genial gewesen, aber zu riskant und für Bauträger zu wenig lukrativ …“

