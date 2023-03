Bestehende Märkte und neue Konzepte in der Region Purkersdorf

Viele Gemeinden kämpfen mit dem Aussterben ihrer Ortskerne. Die NÖN hat sich angeschaut, wie die Situation in Purkersdorf, Pressbaum und Tullnerbach aussieht.

Um mehr Belebung im Ortszentrum bemüht sind aktuell die Verantwortlichen in der Gemeinde Tullnerbach. Im Gemeinderat wurden zuletzt die Möglichkeiten rund um eine Ortskernbelebung diskutiert. In jüngster Sitzung wurde nun der Vertrag vergeben, ein Konzept zur Entwicklung des Ortskerns zu erstellen. Den Zuschlag dafür erhielt die Arbeitsgemeinschaft Büro Jauschneg und Modul5 GmbH um 38.100 Euro. Im Konzept enthalten ist neben der Evaluierung des Ist-Zustands auch eine Bürgerbeteiligung. „Jetzt wurde der Auftrag vergeben, in einem nächsten Schritt wird es weitere Gespräche zwischen Gemeinde und dem Büro geben“, informiert Bürgermeister Johann Novomestsky. Um eine bestmögliche Planung des Ortskerns nicht zu gefährden, wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung außerdem eine Bausperre für das Bauland Kerngebiet beschlossen. „Eine Verbauung mit großvolumigen Wohnbauten entlang der B 44 im Bauland Kerngebiet soll künftig verhindert werden. Aktuell können die Grundstücke bis zu 70 Prozent verbaut werden. Um hier ein ordentliches Konzept ausarbeiten zu können, haben wir für die nächsten zwei Jahre eine Bausperre beschlossen“, erklärt Novomestsky weiter.

Unterschiedliche Branchen am Hauptplatz

Purkersdorf Foto: Melanie Baumgartner

Purkersdorf ist als Standort für Gewerbe und Gastronomie sehr vom nahen Wien und dem Einkaufszentrum an der Stadtgrenze geprägt. „Dennoch gibt es im Ort sehr nette Geschäfte unterschiedlicher Branchen. Der Mix hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Schreibwarenartikel können, genauso wie Schmuck, Brillen, Schuhe, Mode, Blumen, Bastel- und Drogeriewaren, erworben werden“, berichtet Stadtamtsdirektorin Claudia Winkler-Widauer.

Zudem bietet Purkersdorf eine Fahrschule, Frisöre, Optiker, ein Reisebüro, eine Fleischhauerei und eine Bäckerei sowie die üblichen Supermärkte. Freitags findet der allseits beliebte Bauernmarkt statt, der auch Besucher und Besucherinnen aus den umliegenden Gemeinden anzieht.

„Gastronomisch wird seit geraumer Zeit etwas mehr geboten als in den vergangenen Jahren, einige neue Lokale wurden im vergangenen Jahr eröffnet“, so Winkler-Widauer.

Parkplätze sind allerdings – wie in allen Ballungsräumen – ein Thema in Purkersdorf. Grundsätzlich würde es, laut Stadtgemeinde, ausreichend Parkmöglichkeiten geben. Im Zentrum besteht eine kostenfreie Kurzparkzone, hier können Zentrumsbesucher zwei Stunden gebührenfrei parken. Zudem sei Purkersdorf außergewöhnlich gut öffentlich angebunden. Der Bahnhofsbereich soll auch im Zentrum neu gestaltet werden um, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und ein Ankommen in Purkersdorf – direkt beim Hauptplatz – zu verschönern.

Um den Hauptplatz zu beleben, will man weitere Lokale und Geschäfte ins Zentrum locken. „Aktuell gibt es wenig Leerstände am und um den Hauptplatz. Gewünscht sind selbstverständlich an dieser Stelle Gewerbe- und Gastronomie“, sagt Winkler-Widauer.

Zur Belebung würden auch die Veranstaltungen beitragen. So gibt es einen wöchentlichen Bauernmarkt sowie einen Adventmarkt, einen Ostermarkt und gratis Kulturveranstaltungen im Sommer. Weit über die Grenzen bekannt, sind die Open-Air-Konzerte, die tausende Besucher auf den Hauptplatz locken.

Parkplätze sind Mangelware

Foto: Nadja Büchler

In Pressbaum gibt es aktuell zwei Leerstände. „Das ehemalige Kaufhaus Rudroff und die Trattoria Bibione, das ehemalige Café Zeitlos“, weiß Marlene Trenker von der Stadtgemeinde. Ansonsten habe es in den vergangenen Jahren im Zentrum keine großen Veränderungen gegeben. Schuster Theo Duijnmaijer ging in Pension. In diesem Geschäftslokal befindet sich jetzt ein Handyshop. „Mit Gastronomie und Dienstleistung hat sich der Branchenmix in den letzten Jahren kaum verändert. Gastronomisch ist die Stadt gut aufgestellt. Von gutbürgerlicher Küche über Pizza, Kebap, asiatisch und einem Buschenschank ist alles vorhanden“, sagt Trenker. In der warmen Jahreszeit erfreuen sich zwei Eissalons größter Beliebtheit. Parkplätze seien allerdings, wie in vielen städtischen Zentren, leider Mangelware.

Das Projekt Stadterneuerung in Kooperation mit NÖ Regional ist nun im sechsten Jahr. „Themen wie Zentrumsbelebung sowie verkehrsberuhigte Zonen sind Teil dieses Prozesses, der durch die Pandemie etwas ausgebremst wurde“, so Trenker.

Im Zuge der Stadterneuerung würde es ein Leitbild mit Themenfeldern wie Ortskernentwicklung, Mobilität, Soziales, Umwelt und Kultur geben, die nach und nach umgesetzt werden. Die Stadtbibliothek werde erweitert, um die Zielstandards der Bundesregierung zu erfüllen. Ein modernisiertes Stadtarchiv stehe ebenfalls auf der Agenda der Stadterneuerung.

