Ein heißer Sommer kündigt sich in Gablitz an

Er hätte die Situation beruhigen sollen, stattdessen scheint sich die Aufregung rund um die Neugestaltung des zukünftigen Ortskerns noch weiter aufgeheizt zu haben Die Rede ist von dem von Bürgermeister Michael Cech am letzten Mittwoch angesetzten Informations- und Diskussionsworkshop mit Projektpartner, Verkehrsexperten und den Mitgliedern des Gemeinderates.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die adaptierten Pläne präsentiert, die eine Reihe von Bedenken und Forderungen der Bevölkerung, von Oppositionsparteien und der Bürgerinitiative Gablitz berücksichtigen sollten. So fanden etwa der Wunsch nach einem größeren Hauptplatz, eine Reduktion der angekündigten Wohneinheiten, mehr Platz für die Gemeinde für kommunale Zwecke, ein alternatives Mobilitätskonzept und die Neugestaltung der Hauptstraße sowie die Optimierung der öffentlichen Verkehrsanbindung nach Wien ihren Niederschlag.

Für die Opposition ist dies zu wenig konkret

Für Gottfried Lamers von der Grünen Liste Gablitz geht all dies jedoch nicht weit genug: „Ja, es stimmt, es wurden einige Möglichkeiten präsentiert, die auch wir Grünen schon in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben. Diese Schönheitskorrekturen sind erfreulich aber nicht ausreichend. Noch dazu handelt es sich dabei, etwa beim Verkehrskonzept, zum größten Teil um unverbindliche Vorschläge, die mit dem Projekt nicht direkt in Zusammenhang stehen. Meine Angst ist, dass nach der Realisierung des Bauprojekts alles wieder einschläft und wir die nächsten Jahre weiterdiskutieren. Aus diesem Grund fordern wir Verbindlichkeit ein. Ein unveränderbares Konzept und einen Gemeinderatsbeschluss, an den man sich dann auch halten muss.“

Genau hier spießt es sich nämlich für Lamers: „Wir dringen mit unserem Anliegen, im zuständigen Ausschuss bzw. bei einer Gemeinderatssitzung mit diesem so wichtigen Thema auf die Tagesordnung zu kommen, nicht durch. Deswegen befürchten wir die Verschleppung der Angelegenheit, so lange, bis es keine Änderungsmöglichkeiten mehr gibt.

Ins gleiche Horn stößt man auch bei der Bürgerinitiative Gablitz, die ebenfalls kritisiert, dass das Thema Ortszentrum nicht als Tagesordnungspunkt bei der nächsten Gemeinderatssitzung aufscheint. Ein für Dienstag, den 29.3., geplanter Protestmarsch vom Areal des zukünftigen Ortszentrums zur Festhalle, wo man im Rahmen der Gemeinderatssitzung gesammelte Unterschriften übergeben und Forderungen deponieren wollte, scheiterte jedoch, da die Versammlung nicht rechtzeitig zur Anzeige gebracht wurde.

Gefordert werden jedenfalls eine Änderung des Bebauungsplans, eine Sondersitzung und das Verhängen eines Baustopps, bis die aus eigener Sicht vorhandenen Unklarheiten ausgeräumt sind.

Bürgermeister Cech sieht die Situation entspannter

Bürgermeister Cech dagegen kann die Aufregung nicht nachvollziehen. „Beim Workshop letzte Woche gab es eigentlich nur positives Feedback von allen Beteiligten. Wir nehmen wirklich alle Ideen und Bedenken sehr ernst, egal ob sie aus der Bevölkerung oder von politischen Mitbewerbern kommen und sind auch mit den Betreibern der Bürgerinitiative in Kontakt. Das sieht man auch an den doch nicht unbeträchtlichen Umplanungen, die gerade diese Kritikpunkte aufnehmen. Und selbstverständlich werden sich die einzelnen Ausschüsse in nächster Zeit eingehend mit der Thematik beschäftigen.“

Zeitlich unter Druck setzen lassen will sich Cech dabei jedoch nicht: „Für die nächste Gemeinderatssitzung wäre es zu knapp geworden, aber natürlich werden sich die zuständigen Ausschüsse damit befassen und es wird noch vor dem Sommer in einer außerordentlichen Sitzung über alles abgestimmt. Und selbstverständlich erhält auch die Bevölkerung alle Informationen. Eine solche Vorgehensweise ist gesetzlich genau geregelt.“

Aufgrund der nun durchgeführten Umplanungen und der Einreichung der Bebauungspläne frühestens im Herbst ist in den kommenden Monaten genügend Zeit für weitere Diskussionen, für neue Ideen und die eine oder andere Verbesserung. Das Gablitzer Jahrhundertprojekt wird somit für noch so manche Diskussion sorgen. Und, ob der doch oft sehr unterschiedlichen Standpunkte, für einen heißen Sommer.

