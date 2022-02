Grüne legen Beschwerde ein

Die Diskussionen rund um das neue Ortszentrum gehen in eine neue Runde: Die Grüne Liste Gablitz hat sich mit einer Aufsichtsbeschwerde an das Land NÖ gewandt.

Konkret geht es um den Raumordnungsvertrag, der 2019 vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen wurde. In diesem sei mit der Kongregation vereinbart worden, dass mit der Umwidmung des Grundstückes in Bauland, eine Fläche für eine Mehrzweckhalle und ein Hauptplatz entstehen soll. In einem weiteren Beschluss sei die Pachtfläche für die Gemeinde auf 2.000 Quadratmeter konkretisiert worden.

„Es wird keine Mehrzweckhalle geben und auch der Hauptplatz fällt deutlich kleiner aus"

„Im vorgestellten Entwurf des Ortszentrums ist nun aber weder der Hauptplatz noch die Fläche für die Mehrzweckhalle im beschlossenen Ausmaß vorgesehen“, kritisiert Grüne-Gemeinderat Gottfried Lamers. Rechtlich bedenklich sei, dass im Gemeinderat die Abänderung des Vertrags weder diskutiert noch beschlossen wurde. „Es hat daher den Anschein, als wäre der beschlossene Raumordnungsvertrag entweder nicht korrekt eingehalten worden oder ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat abgeändert worden“, sagt Lamers.

Das bis jetzt vorgestellte Projekt weiche stark von der Beschlussfassung ab. „Es wird keine Mehrzweckhalle geben und auch der Hauptplatz fällt deutlich kleiner aus. Eine stichhaltige Begründung für diese Abweichungen vom Vertrag gibt es bislang aber nicht. Hier gibt es Aufklärungsbedarf“, meint der Grüne-Gemeinderat.

„Wundere mich über neuen Populismus“

ÖVP-Bürgermeister Michael Cech kann die Kritik nicht nachvollziehen: „Ich wundere mich doch über diesen neuen Populismus.“ Als der Ortschef im November 2020 bekannt machte, dass die Mehrzweckhalle aus diversen Gründen nicht gebaut werden soll (NÖN berichtete), haben die Grünen den Entschluss begrüßt. Jetzt kritisiere man das Wegfallen des Hallenbaus. Eine Änderung des Vertrages hat es laut dem Bürgermeister jedenfalls nicht gegeben. „Nachdem es bislang keine anderslautende Vereinbarung gibt, kann auch keine Rede davon sein, dass ein Vertag abgeändert wurde. Das kann nur der Gemeinderat. Tatsache ist, dass die Projektwerber nun an der Detailplanung arbeiten und wir als Gemeinderat in Ruhe beraten werden, wie groß nun die angemietete Fläche sein soll“, sagt Cech.

Darüber hinaus habe die Gemeinde mit dem Vertrag auch die „wichtige Fläche für die Erweiterung des Kindergartens in der Kirchengasse gesichert“. „Auch das wird eingehalten. Wenn die Grünen weniger Zeit mit der Versendung falscher Behauptungen verbringen würden, sondern ein einziges Mal mit mir reden würden, dann würden sich ,Missverständnisse‘ rasch klären lassen“, entgegnet Cech. Die Gemeinde wird der Aufsichtsbehörde „die genaue Entwicklung der Flächenplanung darlegen“.

