Gablitzer Petition hat fast 400 Unterschriften

Horst Krumholz sammelt seit Ende des vergangenen Jahres Unterschriften gegen die Baupläne im Ortskern. Wie bereits berichtet sollen 2022 und 2023 Wohnungen, ein Hauptplatz und ein neues Pflegeheim im Zentrum errichtet werden.

Postkasterl für Petition an Hauptstraße 29

500 Unterstützer will der Gablitzer für seine Petition gewinnen und dieses Ziel hat er bald erreicht. 393 Personen (Stand: Mitte Februar) haben bereits für „BIG - Bürger:innen Initiative Gablitz“ unterschrieben.

Kritik äußert Krumholz vor allem zur hohen Anzahl an Wohnungen und zum steigenden Verkehr. Deswegen setzt sich der Gablitzer etwa für eine Begegnungszone ein. Unterstützungserklärungen können online und in Papierform per Brief abgegeben werden.

Am Montag hat Krumholz auch ein Postkasterl an der Hauptstraße 29 montiert. „So kann jeder teilnehmen ohne eine Postgebühr zu bezahlen und die Gablitzer sind auch aufgerufen uns mitzuteilen, was sie bewegt“, sagt Krumholz.

Namen und Wohnorte werden geprüft

Die Petition gegen die Zentrumspläne stößt aber auch auf Kritik: Denn unter den Unterstützern dürfte es eine größere Anzahl an Personen geben, die nicht in Gablitz wohnen.

ÖVP-Bürgermeister Michael Cech ist auch auf einen Facebook-Beitrag aufmerksam geworden, in dem eine Unterstützerin aufruft, jegliche Personen zu mobilisieren. „Erschütternd, dass dazu aufgerufen wurde zu unterschreiben, egal woher“, sagt der Ortschef.

Laut Krumholz gebe es auf der Petition Personen, die nicht aus Gablitz stammen. Er will aber ohnehin 500 Gablitzer von seiner Petition überzeugen. Die restlichen Unterstützer seien dann als zusätzliche Stimmen gedacht.

„Ich prüfe die Namen und die Wohnorte genau. Ich möchte 500 Unterschriften aus Gablitz haben, es können aber auch andere unterschreiben“, sagt Krumholz, der die Petition bis April laufen lassen möchte.

Sind die 500 Unterschriften erreicht, will er die Listen der Gemeinde übergeben. Dann wird sich Bürgermeister Cech mit der Petition beschäftigen. „Wir werden auf die Sorgen und Bedenken der Gablitzer eingehen“, so der Ortschef.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden