Sogar der Osterhase schaute vorbei

Der Ostermarkt im stimmungsvollen Ambiente des Schlossparks findet heuer erstmals an drei Wochenenden statt. Am vergangenen Freitag war bei der Eröffnung sogar schon der Osterhase mit dabei, der gleich bunte Eier an die Besucherinnen und Besucher verteilte. Darüber freuten sich die ganz Kleinen natürlich besonders.

Neben kreativen österlichen Basteleien werden Süßigkeiten und vieles mehr geboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Geöffnet ist der Ostermarkt noch von Freitag, 24. März bis Sonntag, 26. März sowie von Freitag, 31. März bis Sonntag, 2. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Jeden Samstag und Sonntag verteilt der Osterhase von 15 bis 16 Uhr bunte Eier.

Zum Abschluss findet das große Ostereiersuchen auf der Kellerwiese am Ostersonntag, 9. April um 11 Uhr für alle Kinder, organisiert vom Purkersdorfer Verschönerungsverein, statt.

Foto: Birgit Kindler

