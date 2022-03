„Menschen sind unsicher“: Purkersdorfer Psychotherapeutin im Gespräch

Maria-Anna Pleischl arbeitet als Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Wien. Die psychischen Erkrankungen haben während der Corona-Pandemie stark zugenommen und durch den Ukraine-Krieg hat sich die Situation verschärft, berichtet die Purkersdorferin im NÖN-Gespräch.

NÖN: Die Menschen haben seit zwei Jahren mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Jetzt herrscht auch noch Krieg in Europa. Wie bewerten Sie die Situation?

Maria-Anna Pleischl: Die Leute sind erschöpft und müde. Derzeit überdeckt der Krieg die Pandemie total. Viele meiner Patienten haben aufgehört, sich Nachrichten anzusehen. Es ist ihnen zu viel, Verdrängungsmechanismen setzen ein.

„Wir wissen nicht, was gerade passiert.“

Was ist das Hauptproblem?

Die große Unsicherheit. Wir wissen nicht, was gerade passiert. Wir leben in einer Kriegszeit. Der Wahrheitsgehalt der Informationen kann vielfach nicht verifiziert werden. Im Prinzip sind wir ahnungslos. Viele sind daher in Angst. Und die Angstpatienten haben mit noch mehr Ängsten zu kämpfen.

Bilder der zerbombten Stadt Charkiw sind emotional nur aufpeitschend. Das ist so, als ob sie sich einen Horrorfilm ansehen würden. Was raten Sie diesen Menschen?

Nachrichten emotionslos betrachten – und sich realistisch fragen, ob man bedroht ist.

„ Wichtig ist es, die Fakten nicht zu leugnen. Den Kindern zu erklären, dass wir mit den am Krieg beteiligten Ländern keinen Konflikt haben .“

Wann könnte sich die Situation für Angstpatienten wieder entspannen?

Wenn die Lage unter Kontrolle ist. Das wird aber vermutlich noch einige Zeit dauern.

Auch viele Kinder haben Angst vor dem Krieg, was empfehlen Sie den Eltern?

Wichtig ist es, die Fakten nicht zu leugnen. Den Kindern zu erklären, dass wir mit den am Krieg beteiligten Ländern keinen Konflikt haben. Auch Zeichnen kann die Angst nehmen. Zeichnen ist wie ein Ventil, damit bringt man die Ängste zu Papier. Außerdem kann man das Sozialverhalten der Kinder stärken und ihnen erklären, dass wir helfen können. Beispielsweise Hilfsorganisationen unterstützen oder Frauen und Kindern, die flüchten mussten, unter die Arme greifen. Etwas selber zu tun stärkt das eigene gute Gefühl.

Aufgrund des Krieges gehen die Corona-Lockerungen unter, wie reagieren die Menschen darauf?

Sie sind vor allem unsicher. Viele haben große Bedenken wegen der breiten Öffnungen. Vor allem die Risikopatienten und ältere Personen wollen weiterhin Maske tragen und sich trotz Lockerungen schützen.

„ Jugendliche denken, dass sie keine Chance haben und gleich wieder abtreten können von dieser Welt. Für ältere Leute war der Lockdown zuerst eine Erleichterung und Entschleunigung. Die Einsamkeit wurde aber bei jenen, die nicht mehr im Arbeitsprozess sind, ein großes Thema.“ Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie

Was sind die Hauptsorgen der Menschen in der Corona-Pandemie?

Vor allem Menschen, die in prekärer Arbeitssituation sind, haben aufgrund der Pandemie große Existenzängste. Personen mittleren Alters haben Angst um ihre Kinder und kranke Angehörige bereiten Sorge.

Sind die psychischen Erkrankungen in der Pandemie häufiger geworden?

Ja. Vor allem Depressionen sind vermehrt aufgetreten. Jugendliche und ältere Menschen sind hier besonders betroffen.

Inwiefern?

Vor allem für Schulabgänger ist es schwierig. Sie hängen in der Luft. Oft fehlt ihnen ein ordentlicher Abschluss oder eine Perspektive. Sie leiden unter Depressionen und haben Suizid-Gedanken. Jugendliche denken, dass sie keine Chance haben und gleich wieder abtreten können von dieser Welt. Was auch massiv zugenommen hat, sind Essstörungen, vor allem bei Mädchen. Für ältere Leute war der Lockdown zuerst eine Erleichterung und Entschleunigung, sich zurückzuziehen war der Normalfall. Die Einsamkeit wurde aber bei jenen, die nicht mehr im Arbeitsprozess sind, ein großes Thema. Auch weil Vereinsaktivitäten ausgefallen sind. Ein Problem sind auch die Long-Covid-Erkrankungen. Eine meiner Patientinnen wurde gleich zu Beginn der Pandemie krank und leidet bis heute daran. Die Frau war vorher sehr aktiv, jetzt hat sie Depressionen, die ihr ganzes Leben bestimmen.

Wie kann man entgegenwirken?

Viele Jugendliche suchen sich Hilfe in den Krankenhäusern. Deren Auslastung liegt allerdings bei 150 Prozent. Eine Therapie bei Kindern sollte aber nie aufgeschoben werden, sondern muss sofort beginnen. Leider wird nicht genug Geld dafür zur Verfügung gestellt. Mehr Therapien auf Krankenschein wären wichtig. Was man schon sagen muss, ist, dass die Akzeptanz der Psychotherapie während der Pandemie zugenommen hat. Die Menschen trauen sich um Hilfe zu bitten und offen über ihre Probleme zu sprechen.

