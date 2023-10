Theater Purkersdorf spielt „ein Stück für den Frieden“

Eigentlich hatte Regisseurin Christa Bergler das Stück mit dem Thema „Frieden“ aufgrund des Ukrainekrieges ausgewählt. „Leider hat es heute mehr Aktualität denn je, das haben wir uns eigentlich nicht gewünscht“, sagt Theater Purkersdorf-Obfrau Sonja Schauer, die damit auf die Lage im Nahen Osten aufmerksam macht. Und trotz des ernsten Hintergrundes ist „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ eine unterhaltsame Komödie. „Aus einer Entführung des Papstes durch einen jüdischen Taxifahrer wird ein wichtiger Tag für die ganze Welt“, so Schauer, die sich freut, dass das Stück die Gelegenheit bietet, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen man sonst nicht in Berührung kommt. „Wir wollen uns außerdem mit viel Respekt der jiddischen Sprache nähern“, erklärt die Obfrau.

In der Titelrolle ist Werner Pleischl zu sehen. „Er spielt Papst Albert IV auf so eine überzeugende, charmante und humorvolle Weise, dass wir ihn an den Vatikan empfehlen werden“, schmunzelt Sonja Schauer. Ebenfalls mit dabei sind Rudolf Toifl als strenger Kardinal O'Hara, Johann Pauxberger als Taxifahrer Samuel Leibowitz, die Kinder Miriam und Elias Leibowitz werden von Ursula Fitsch und Roman Haselbacher gespielt und auch die Obfrau selbst steht auf der Bühne – sie spielt Ehefrau und Mutter Sara Leibowitz. „Ich bin aber noch nicht ganz textsicher“, lacht Schauer. Als Rabbi Meyer ist außerdem noch Reiner Limbach zu sehen und die Stimme des Sheriffs, die aus dem Off zu hören ist, wird von Harald Wolkerstorfer gesprochen. Als TV-Sprecher fungiert weiters FM4-Moderator Robert Glashüttner.

Geprobt wird derzeit im Gasthaus Forthofer. „Das ist uns wirklich eine Riesenhilfe“, so Schauer. Am 1. November starten dann die Hauptproben im Purkersdorfer Stadtsaal. Die Kostüme stammen großteils aus dem eigenen Fundus. „Papst und Kardinal-Kostüme mussten wir uns aber ausleihen, die sind nicht so leicht zu bekommen“, erzählt Schauer. Fürs Bühnenbild ist Helmut Tschellnig, gemeinsam mit Martin Heinzl verantwortlich.

Premiere für das Stück ist am 9. November. „Wir haben unsere Vorstellungstermine heuer aufgrund der Herbstferien etwas nach hinten verlegt, damit auch alle die Gelegenheit haben, das Stück zu sehen“, so Schauer. Empfohlen wird das Stück ab zwölf Jahren.