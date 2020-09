Auf Parfum hatten es Langfinger am vergangenen Donnerstag in einem Drogeriemarkt in Pressbaum abgesehen. Dass diese zulangten, ohne zu bezahlen, blieb nicht unbemerkt. Eine Verkäuferin beobachtete die beiden. Als sie die Flucht ergriffen, nahm die Frau die Verfolgung auf, notierte das Autokennzeichen und alarmierte die Polizei. Wenig später konnte eine Streife das diebische Duo bei der Autobahnabfahrt in Wien anhalten und festnehmen. Weitere Ermittlungen, ob die Männer noch mehr am Kerbholz haben, laufen.