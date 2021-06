„Pro Purkersdorf“ sammelte knapp 900 Unterschriften für die Umwidmung des Bahnhofsareals Unterpurkersdorf in Grünland. Die Bürgerinitiative war am Dienstag ebenfalls am Hauptplatz vor Ort. Am Foto (v.l.): Karin Woduschek, Bina Aicher, Rudolf Galler und Ulrike Kühnel.

Privat