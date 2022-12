Grüne Zone wurde für Purkersdorf beschlossen

Werbung

Mit der Einführung des wienweiten Parkpickerls führte Purkersdorf eine neue Kurzparkzonen-Regelung ein, um die Zahl der parkenden Pendler einzudämmen. Nun wurde diese überarbeitet und mit Jahresanfang durch eine „Grüne Zone“ ersetzt (die NÖN berichtete).

Nun stehen auch die Eckdaten rund um die Grüne Zone fest, die in jüngster Gemeinderatssitzung präsentiert, diskutiert und schlussendlich mehrheitlich beschlossen wurden.

Ab Beginn 2023 gibt es hinsichtlich des Parkens zwar keine zeitliche Begrenzung mehr, allerdings ist ab der vierten Stunde eine Gebühr in der Höhe von 2 Euro je angefangener Stunde, maximal 10 Euro pro Tag, zu entrichten. Die Abgabepflicht besteht werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr.

Große Kritik aus den Reihen der Opposition

Anrainer, Unternehmer sowie Angestellte können für die Grüne Zone eine sogenannte „pauschalierte Parkabgabe“ für ein oder zwei Kalenderjahre beantragen. Die Abgabe für ein Jahr beträgt 35 Euro, für zwei Jahre 70 Euro. Die Parkscheine können entweder im Rathaus oder über die App „Handyparken“ gekauft werden.

Nach einem Jahr soll eine Evaluierung erfolgen. „Wenn jemand eine Zweijahreskarte kauft, sollte er daraufhingewiesen werden, dass nach einem Jahr die Evaluierung stattfindet und sich vielleicht der Preis ändern kann fürs zweite Jahr“, ergänzt SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler den Antrag von SPÖ-Gemeinderat Christian Putz, die grüne Parkzone zu beschließen.

Große Kritik an dem Konzept der Grünen Zone kommt aus den Reihen der Opposition. „Wir wissen, dass diese Einnahmequelle so noch nicht wahrgenommen wird. Das ist Abzocke. Das heißt, alle zahlen für die Parkraumbewirtschaftung – auch jene , die kein Auto haben“, übt Reinhard Seliger (NEOS) Kritik.

Auch Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) sieht in der neuen Parkraumbewirtschaftung Abzocke. „Es ist ein massives Minus, und das tragen wirklich alle. Das ist so etwas von ein verkehrtes Zeichen in der heutigen Zeit, dass ich das wirklich katastrophal finde. Ich hätte mir nicht nur einen Fleckerlteppich, sondern auch eine flächendeckende Lösung gewünscht.“

ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger betont, dass sich der Berufsverkehr verändert hat und dieses Jahr hergenommen wird, um zu evaluieren. „Dann werden die Kosten den Einnahmen gegenüber gestellt und wir schauen, dass eine Kostendeckung erreicht wird. Das geht aber nicht mit Schnellschüssen“, sagt Kirnberger.

Und SPÖ-Vizebürgermeister Viktor Weinzinger weist daraufhin, dass die 24,10 Euro, die dieses Jahr eingehoben wurden, Bundesabgaben waren. „Bei dieser Variante sind das 35 Euro, die in der Gemeinde bleiben inklusive der Stunden- und Tagestickets, die es im vergangenen Jahr nicht gegeben hat.“

Obwohl die Grüne Zone auch innerhalb der Koalition für Diskussionen sorgte, ist man sich jetzt einig, „dass mit dieser Variante ein guter Mittelweg gefunden werden konnte, der langfristig auch kostendeckend sein muss“, fasst ÖVP-Stadtrat Albrecht Oppitz zusammen. Nach langwieriger Diskussion wurde die Grüne Zone mehrheitlich beschlossen.

