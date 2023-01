Neue Regelung rund um Grüne Zone ist in Purkersdorf in Kraft

Werbung

Seit 1. Jänner ist nun die Grüne Zone in Purkersdorf in Kraft. Sie löst die bisherige neue dreistündige Kurzparkzone ab, die wegen des wienweiten Parkpickerls bereits vor rund einem Jahr in Kraft getreten ist. Seitdem wurde diese mehrfach adaptiert und mit Jahresanfang in Grüne Zone umbenannt.

Mit der Grünen Zone haben sich allerdings auch einige Dinge geändert. Die in der letzten Sitzung des Gemeinderats Anfang Dezember beschlossen wurden, die NÖN berichtete:

Parkraumbewirtschaftung Grüne Zone wurde für Purkersdorf beschlossen

Ab sofort gibt es hinsichtlich des Parkens zwar keine zeitliche Begrenzung mehr, allerdings ist ab der vierten Stunde eine Gebühr in der Höhe von 2 Euro je angefangener Stunde, maximal 10 Euro pro Tag, zu entrichten. Die Abgabepflicht besteht werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr.

Anrainer, Unternehmer sowie Angestellte können für die Grüne Zone eine sogenannte „pauschalierte Parkabgabe“ für ein oder zwei Kalenderjahre beantragen. Die Abgabe für ein Jahr beträgt 35 Euro, für zwei Jahre 70 Euro. Die Parkscheine können entweder im Rathaus oder über die App „Handyparken“ gekauft werden.

Nach einem Jahr soll eine Evaluierung erfolgen. „Wenn jemand eine Zweijahreskarte kauft, sollte er daraufhingewiesen werden, dass nach einem Jahr die Evaluierung stattfindet und sich vielleicht der Preis ändern kann fürs zweite Jahr“, sagt SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Die Einführung der Grünen Zone sorgte in der Sitzung bei der Opposition für Kritik. Etwa von Abzocke war die Rede. In der Realität sieht die Einführung der neuen Kurzparkzonen-Regelung allerdings anders aus. „Beschwerden über die Grüne Zone selbst hat es bei uns bisher keine gegeben. Die einzigen Beschwerden, die es gibt, sind die, dass es noch keine Schilder gibt“, erzählt Steinbichler. Liefertermin für die Schilder ist aktuell Ende Jänner/Mitte Februar, bis dahin kann in den betroffenen Straßen aber auch noch nicht gestraft werden. Anträge für Ausnahmegenehmigungen können aber beantragt werden, informiert der Stadtchef.

Zur Kurzparkzone selbst erhielt der Bürgermeister bislang ausschließlich positives Feedback. „Die Parkplätze sind jetzt wieder vorhanden.“

