Oleg Kheyfets: Bester Urologe im ganzen Bezirk St. Pölten

Angenehm überrascht zeigte sich Oleg Kheyfets gegenüber der NÖN, als er von seinem großartigen Abschneiden beim Patients‘ Choice Award erfuhr. Der Arzt wurde zum besten Urologen im Bezirk St. Pölten gewählt, niederösterreichweit liegt er auf Platz vier. „Die Geografie meiner Patienten wird von Jahr zu Jahr größer, allerdings dachte ich bisher, dass ich hauptsächlich in Purkersdorf, Gablitz und Pressbaum eine gewisse Beliebtheit genieße“, so Kheyfets, der seit zehn Jahren seine Wahlarztordination in Purkersdorf hat.

Er freut sich über die „Anerkennung meiner professionellen Qualitäten“. Einen Hauptgrund für die guten Bewertungen sieht er darin, dass er versucht, mit seinen Patienten mitzufühlen und mitzuleiden. Außerdem muss ein guter Arzt für Kheyfets auch gut zuhören können.

Oleg Kheyfets ist Arzt in vierter Generation

Dass er seinen Weg in der Medizin finden würde, war für Kheyfets schon sehr früh klar und wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. „Ich bin Arzt in der vierten Generation. Bereits als Kind lauschte ich den Fachgesprächen und interessierte mich für Nachtdienste. Telefonate mit den Patienten von zu Hause gehörten zum Alltag. Ein anderer Beruf kam für mich gar nicht in Frage“, erzählt der Urologe.

Er hat sich für dieses Fachgebiet entschieden, weil für ihn „Urologie das Beste von den chirurgischen und konservativen Fächern vereint“. Als Urologe könne man ein sehr breites Spektrum der funktionellen, entzündlichen und onkologischen Erkrankungen bei Frauen, Männern und Kindern behandeln. „Moderne Urologie hat die neuesten Entwicklungen zur Verfügung“, meint Kheyfets und verweist darauf, in seiner Praxis Patienten mit den dünnen hochauflösenden Endoskopen, der Lasertechnik der letzten Generation sowie dem Da Vinci Roboter (roboter -assistiertes Chirurgiesystem) helfen zu können.

Schon zum elften Mal vergab das Gesundheits- und Ärztesuchportal DocFinder den „Patients‘ Choice Award“. Dabei werden die beliebtesten Mediziner aus allen neun Bundesländern gekürt.

