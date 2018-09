Christian Matzka zog in einem Schreiben an den Stadtamtsdirektor sein Manadat zurück. Das ist gleichbedeutend mit dem Rücktritt aus allen politischen Ämtern und somit auch als Vizebürgermeister und Stadtrat.

Als Gründe gab er gegenüber der NÖN an, dass er sich mehr auf seine Aufgabe als Lehrerbildner an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems und an der Universität Wien enagieren möchte. Aber auch jüngste Entwicklungen in der Kommunalpolitik.

