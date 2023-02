Wolfsgrabens Vize-Bürgermeister Trojer tritt zurück

Knalleffekt in der Gemeinde: Vizebürgermeister Christian Trojer hört auf. Er war sechs Jahre lang für die ÖVP als Vizebürgermeister tätig. Seit 15 Jahre ist er im Gemeinderat aktiv. Am Freitag gab Trojer seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt. Es liegt nun an der Volkspartei, einen Nachfolger für das Amt des Vizebürgermeisters und des Gemeindeparteiobmannes zu finden.

Er gehe nicht mit Groll, sagte Trojer der NÖN. Er bleibt auch weiterhin Obmann der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Wolfsgraben und behält auch die Agenden der Klimabündnisgemeinde, da beides eine nicht-parteipolitische Aufgabe sei. Zum Rücktritt entschloss sich Trojer aus persönlichen Gründen.

Bürgermeisterin Claudia Bock bestätigt den Rückzug ihres Vizes im Gespräch mit der NÖN. Ihr Wunsch sei es aber, dass Trojer weiterhin in der Fraktion mitarbeite und sein Mandat behalte, erklärt die Ortschefin. Der Rückzug vom Amt des Vizebürgermeisters ist rechtswirksam. Der Mandatsverzicht nicht. Die Gespräche in Fraktion und Partei laufen derzeit auf Hochtouren. Die Wolfsgrabner Volkspartei hielt am Samstag eine planmäßige Klausur ab. Die explizite Unterstützung für Trojer hielt ein Teil der VP-Fraktion nach der Bekanntgabe seiner Entscheidung deutlich aufrecht.

In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar sollen die Neuwahlen auf der Tagesordnung stehen. Die VP wird in der nächsten Generalversammlung über ihren Vorsitz entscheiden.

