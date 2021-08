Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Mauerbacher Bevölkerung weiterhin im Griff. Bürgermeister Peter Buchner blickt im NÖN-Sommergespräch auf ein schwieriges Jahr 2020 und eine herausfordernde erste Jahreshälfte 2021 zurück, und gibt einen Ausblick, welche Projekte heuer noch geplant sind.

NÖN: Wie haben Sie als Bürgermeister von Mauerbach die vergangenen Monate erlebt?

Peter Buchner: Allgemein war es eine sehr zähe Sache. Ich bewundere die Geduld unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, weil der letzte Lockdown ja doch sehr lange gedauert hat. Das durchzuhalten verdient schon sehr viel Respekt. Ich glaube, dass wir die vergangenen Monate trotzdem gut über die Runden gebracht haben. Wir hatten im Schnitt nie mehr als vier bis acht positive Fälle pro Woche. Es gab auch Wochen, in denen wir keinen einzigen positiven Fall hatten. Es hat sich sehr in Grenzen gehalten.

Gibt es etwas Positives, das Ihnen in der Krise bisher aufgefallen ist?

Ich glaube, es ist noch zu früh, dazu etwas zu sagen. Wichtig für mich ist nur, dass wir wieder einen ganz normalen Schulbetrieb haben. Das ist jetzt einmal die oberste Priorität. Ich glaube, dass unsere Kinder ein Anrecht haben, bestmögliche Bildung zu bekommen und das geht einfach nur im Frontalunterricht. Online geht da sehr viel verloren. Ich bin da ein Verfechter des aktiven Präsenzunterrichtes.

Wie hat sich die Pandemie auf das Gemeindebudget ausgewirkt?

Im Jahr 2021 ist durch verschiedenste Maßnahmen, sowohl des Bundes als auch des Landes, sehr viel aufgefangen worden. Aber natürlich gehen wir sehr sorgsam mit den Geldern um. Die Ertragsanteile sind weniger geworden, verglichen mit 2019. Sie sind bereits im Vorjahr eingebrochen, aber verglichen mit 2020 haben sie sich schon ein bisschen erholt. Ich glaube, dass man sich bei jedem Projekt gleich überlegen muss, wie man die Gelder verwendet. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg, keine größeren Neuverschuldungen zu machen, ohne unsere Projekte zu gefährden.

Welche größeren Projekte stehen demnächst noch an?

Eines unserer größeren Projekte ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED im gesamten Ort. Ein weiteres großes Projekt ist die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf allen Gemeindegebäuden – sprich auf den Dächern von Bauhof, Feuerwehr Mauerbach, Schlossparkhalle und Volksschule.

Bei der Photovoltaik-Anlage gehe ich davon aus, dass die heuer noch in Betrieb gehen wird. Mit der Straßenbeleuchtung wird im September begonnen. Hier soll auf jeden Fall heuer noch mit der Umstellung in der Hauptstraße gestartet werden – nach derzeitigem Stand. Bis ins Frühjahr soll dann die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt sein.

Bei der Beleuchtung gab es vonseiten eines Bewerbers Einspruch wegen des Vergabeverfahrens. Welche Auswirkungen hatte dieser?

Wir hatten dadurch eine Verzögerung von 2,5 Monaten und Mehrkosten in der Höhe von 25.000 Euro für Rechtsanwalt, Gutachter und Landesverwaltungsgericht. Wobei diese Kosten, obwohl wir vollinhaltlich Recht bekommen haben und der Einspruch vollinhaltlich abgewiesen wurde, nicht einbringbar sind.

Auf dem Grund der ehemaligen Agensketterl Druckerei sollen künftig Mietwohnungen, Gesundheitseinrichtungen, wie Apotheke, und verschiedenste Shops entstehen. Dafür wurde im März im Gemeinderat der Raumordnungsvertrag beschlossen. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Der aktuelle Stand ist, dass jetzt die Architekten des Käufers gefordert sind, ein Projekt zu entwickeln und uns vorzulegen – nach den Vorgaben des Raumordnungsvertrages.

Bis in den Herbst sollte der Plan vorliegen, dann werden wir im Gemeinderat die Umwidmung vornehmen. Die Grundlage dafür sollte die Planung dieses Grundstücks sein.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen in der Gemeinde?

Wenn ich mir die letzten 1,5 Jahre ansehe, haben wir – glaube ich – die meisten Beschlüsse einstimmig beziehungsweise mit ein paar kleinen Abweichungen gefasst. Das zeigt auch, dass der gesamte Gemeinderat daran interessiert ist, dass in Mauerbach etwas weitergeht. Speziell auch durch den Klimawandel und den damit verbundenen Projekten sind natürlich alle dafür. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Daher glaube ich schon, dass es eine gute Diskussionsbasis gibt.

Was erhoffen Sie sich für die kommenden Wochen und Monate?

Ich hoffe, dass die Infektionsrate niedrig bleibt. Ich hoffe auch, dass das keine falschen Hoffnungen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass die Leute so diszipliniert sind, dass wir das mit dem Impfen hinbekommen werden. Ich bin ein absoluter Befürworter des Impfens. Ich hoffe auch, dass sich die Skeptiker doch eines Tages dazu durchringen können, sich impfen zu lassen. Denn nur so, denke ich, können wir die Situation in den Griff bekommen und wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren.