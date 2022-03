Gartensaison steht auch in der Region Purkersdorf in den Startlöchern

Waltraud Frotz ist leidenschaftliche Gärtnerin. „Das gehört irgendwie zu meinem Leben dazu“, erklärt die ÖVP-Gemeinderätin in Purkersdorf und pensionierte Zahnärztin. Ihren naturnahen Garten beschreibt sie als pflegeleicht.

„Wer naturnah gärtnert, schützt das Klima“

Der Baumschnitt ist abgeschlossen, als Nächstes will sie die Rosen stutzen und den Rasen „lüften“. Auch ihr Teich braucht nach dem Winter eine Reinigung. Pläne für neue Pflanzen hat sie nicht, lediglich ihr Hochbeet wird mit Salat, Kohlrabi und Kräutern neu bestückt.

„Wer naturnah gärtnert, schützt das Klima“, ist sie überzeugt. Sie achte beispielsweise auf ausreichend Schatten, Wasserdurchlässigkeit des Bodens und verwende natürliches Spritzmittel. Seit letztem Jahr trägt ihr Garten daher eine „Natur im Garten“-Plakette.

Der Verschönerungsverein Purkersdorf sitzt dagegen noch in den Startlöchern. „Wir haben noch nicht geplant, was wir pflanzen“, erzählt Vereinsobmann Christian Matzka.

Seit einigen Jahren verwendet der Verein vor allem mehrjährige Pflanzen. Damit will man sich gegen die „Kultur des Importierens und Wegschmeißens“ richten, erklärt er. Außerdem plant der Verein ein Umweltschutz-Projekt mit den Kleinsten: Im Herbst wollen sie mit Kindergruppen Samen sammeln und daraus Pflanzen ziehen.

Flurreinigung bildet den Auftakt

Aktuell befreit der Verschönerungsverein Gablitz lediglich seine Rosenbeete vom Unkraut. „Gerade dominiert das Flüchtlingsthema bei uns“, berichtet Obmann Wolfgang Weixler. Die erste größere Aktion ist die anstehende Flurreinigung am 2. April. Stiefmütterchen, Primeln und andere Frühblüher pflanzen die Mitglieder vor Ostern. Unter dem Motto „Essbare Gemeinde“ sind außerdem weitere Ribiseln, Brombeeren oder Himbeeren geplant. Von ihnen kann die gesamte Bevölkerung naschen.

In der Gemeinde Wolfsgraben startet die Saison ebenfalls mit einer Flurreinigung am Samstag, 19. März. „Da es bei uns lange kalt ist, warten wir mit dem Aussetzen ein bisschen zu“, beschreibt ÖVP-Bürgermeisterin Claudia Bock das Vorgehen in ihrer Gemeinde.

Im eigenen Garten ist sie dagegen schon am Werkeln. Momentan blühen dort die Märzenbecher. Aufgrund der nächtlichen Kälte wachse jedoch alles langsamer. „Ich gieße bereits“, sorgt sie sich. „Das habe ich um diese Jahreszeit noch nie gemacht, das ist schon eine wilde Angelegenheit.“

