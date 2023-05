Pressbaumer Unternehmen wird mit Gesundheitspreis ausgezeichnet

Das Pressbaumer Unternehmen PhysCon ist NÖ-Sieger was die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Die Freude über den Preis ist groß. „Nachdem es gerade in Niederösterreich sehr viele mit dem BGF- Gütesiegel ausgezeichnete Betriebe gibt, freuen wir uns besonders über diese Auszeichnung, haben diese aber nicht erwartet“, sagt Stefanie Ostwalt, Geschäftsführerin der Firma PhysCon. In den vergangenen drei Jahren habe man aber viele Maßnahmen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt, „so dass wir dann auch nicht so erstaunt waren“, fügt Ostwalt hinzu.

Die Betriebliche Gesundheitsförderung sei bereits seit neun Jahren in der Unternehmenskultur verankert. „Besonderen Wert legen wir auf die Beteiligung jedes einzelnen Mitarbeiters und Mitarbeiterin an unserer gemeinsamen Weiterentwicklung und das Erkennen der einzelnen Bedürfnisse und Interessen“, sagt Ostwalt. Dadurch hätten sich Arbeitsorganisation und Gesprächskultur verbessert und die Konzentrationsphasen seien gestiegen. „Unser Team ist ein sehr verbundenes und stabiles“, freut sich die Geschäftsführerin.

Krankenstände sind seit zwei Jahren rückläufig

Wichtig sei die Stärkung und Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen sowie ein hohes Wohlbefinden am Arbeitsplatz. „Dafür bieten wir Workshops zum Thema Resilienz, Arbeiten im Flow, gesundes Stressmanagement oder Digitales Detoxing an“, berichtet Ostwald. Außerdem würden bei Mitarbeitergesprächen neben den fachlichen Kompetenzen auch die persönlichen Fähigkeiten sowie die Ressourcen und Belastungen besprochen werden.

Durch diese Maßnahmen seien die Krankenstände seit zwei Jahren stark rückläufig. „Um die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt gesund zu meistern, haben wir im Team gemeinsam Schlüsselkompetenzen erarbeitet, Empfehlungen zum Aufbau persönlicher Ressourcen vermittelt, die Entwicklung persönlicher Kompetenzen gestärkt und den Ausbau mobilen Arbeitens umgesetzt“, so Ostwalt abschließend.

